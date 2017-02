Wanderleiter absolvieren Ausbildung

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Zwei Wanderleiter, die ihre Ausbildung gerade beendet haben, arbeiten bei den NaturFreunden der Regionalgruppe Oberbarnim-Oderland mit. Sieben Tage lang absolvierten die beiden Bad Freienwalder Steffi Hansch und Klaus Schluchter eine Wanderleiterausbildung in Teutoburg bei Bielefeld, gab die Regionalgruppe bekannt. Neben einigen anderen Wanderleitern wurden sie in den Bereichen Recht, Kartenkunde und Erste Hilfe ausgebildet. Auch die schriftliche Prüfung am Ende bestanden sie.