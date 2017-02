Neue Richtlinie zur Förderung der Vereine

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Die Stadt ist dabei, ihre Richtlinien zur Vereinsförderung zu überarbeiten und in diesem Zusammenhang transparenter zu gestalten. Auch im neuen Bildungs-, Jugend- und Sozialausschuss war das ein Thema. Allgemeiner Konsens war dort, dass die Entscheidung in Sachen Projektförderung im Regelfall an die Ortsbeiräte gegeben werden soll. "Die sind am dichtesten dran, und wir sparen uns abendfüllende Diskussionen", brachte es Michael Töpfer (CDU) auf den Punkt. Auch Ausschussvorsitzende Ellen Dämpfert (Linke) findet einen solchen Schritt wichtig.