Ein Spritzer Kreativität

Bernau/Eberswalde (MOZ) Kunst an verschiedenen Orten und in verschiedenen Formen ist das Motto des mobilen Kunstateliers der Arbeiterwohlfahrt. In Eberswalde fand der Einstiegsworkshop am Montag statt. In Bernau ist er am 27. Februar von 13 bis 16 Uhr im der Awo-Treff, An der Stadtmauer 12, geplant.

Kunst hat ja bekanntlich viele Gesichter. So wie die Menschen, die sie machen. Diesem Kunstverständnis hat sich auch der Kreisverband Bernau der Arbeiterwohlfahrt bedient, als er eine Workshopreihe für Menschen mit seelischer Behinderung entworfen hat. Immer eine andere Form der Kunst, immer an einem anderen Ort, das sind die Bausteine, aus denen das mobile Kunstatelier zusammengesetzt ist. Beim Airbrush-Kurs im Café Brücke am Montag zeigten sich die Frauen und Männer beeindruckt von dem, was mit gesprühter Farbe alles möglich ist.

Wie man die Sprühpistole mit Farbe befüllt, sie hält und die unterschiedlichen Effekte erzielt, dafür ist Steffen Siebensohn der Experte. Der Oranienburger hat eine eigene Werbe- und Airbrushfirma in der Gegend und leitet den ersten von acht Lehrgang der mobilen Kunstateliers. An fünf Stationen, ausgestattet mit Sprühpistole, Farbe und jeder Menge weißem Papier sollen die Teilnehmer zuerst einmal ein Gefühl für die mit Druckluft betriebene Technik erhalten. Feinpigmentierte und verdünnte Farbe gelangt bei der Arbeit mit Airbrush durch eine Düse zerstäubt auf die Oberfläche.

Marlen Bünger aus Eberswalde hat keine Berührungsängste mit der Sprühpistole. Sie malt mit Vorliebe Mandalas aus, die inzwischen immer komplizierter und kleinteiliger werden, wie sie sagt. Zügig setzt sie die Übungen um, die Steffen Siebensohn vorgibt. Ein Raster aus Bleistiftlinien soll an den sich kreuzenden Strichen mit feinen Punkten bedeckt werden. Schnell hat die 36-Jährige den Dreh raus und füllt ihr Blatt mit blauen Punkten. Steffen Siebensohn zeigt den Teilnehmern auch, wie mit einem wellenförmig zerrissenen Stück Papier Wolken und Berge entstehen. Das Ergebnis kann sich bei Marlen durchaus sehen lassen. In der Mitte ihres Bildes hat sie mithilfe einer Schablone eine Sonne gesetzt. Claudia Wilke, Pressesprecherin des Kreisverbandes, lobt sie.

"Es sollte etwas sein, das die Klienten gern machen", erklärt sie, warum die Wahl des ersten Kurses auf die Airbrush-Technik fiel, der im Übrigen am kommenden Montag in der AWO-Geschäftstelle in Bernau noch einmal angeboten wird. "Wir hätten auch mit ihnen töpfern oder schnitzen können, aber Kunst ist ja viel mehr", sagt auch Veit Hitziger. Der 30-Jährige ist Einrichtungsleiter des ambulanten Betreuungsdienstes der AWO in Eberswalde. Er hat sich für seine Klienten künstlerische Erfahrungen gewünscht, die sie so einfach nicht machen würden. "Es gibt immer noch häufig Berührungsängste mit Menschen mit Behinderung", nennt er einen Grund dafür. Glanzlicht der Workshopreihe ist sicher der Besuch bei einem Biesenthaler Tätowierer, bei dem die Teilnehmer auch selbst Hand anlegen werden. Im nächsten Kurs (5. April, 12 bis 15 Uhr, Café Brücke) werden T-Shirts und Schürzen sowie Tassen bedruckt. Das Projekt wird zu 100 Prozent durch "Aktion Mensch" finanziert.