Eine kräftige Mahlzeit nach dem Sägen

Die Dekupiersäge setzt sich mit raumergreifendem Rattern in Bewegung. Dieter Krause führt eine Sperrholzplatte, auf der der Grundriss eines Osterhasen mit feinem Bleistiftstrich aufgezeichnet ist, an dem schwingenden Sägeblatt vorbei. Mit geübten Bewegungen schafft der 69-jährige es, den Bleistiftstrich exakt zu treffen. Selbst dort, wo der Osterhase Rundungen aufweist, weicht der Schnitt nicht von der Vorlage ab.

Das handwerkliche Geschick des Leeskowers ist kein Zufall. Denn er hat beruflich als Schlosser gearbeitet. "Es ist im Grunde genommen egal, ob man Holz oder Metall sägt", behauptet der Handwerker. Er habe eigentlich genug Beschäftigung, "aber in der Truppe zu werkeln, macht noch mehr Spaß", bekennt Dieter Krause. Er und eine Handvoll weiterer Männer beteiligen sich am neuen Angebot des Lieberoser Begegnungszentrum FiZ. "Mit der Werkel-Ecke wollen wir gezielt Männer ansprechen", so Constanze Noack, Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes, Trägerorganisation der Lieberoser Einrichtung. Das neue Angebot wurde durch eine Förderung ermöglicht. Mit dem Geld wurden zum Beispiel die Elektrogeräte angeschafft.

Für FiZ-Leiterin Christina Dahlitz ist Angebot eine sinnvolle Ergänzung: "Wir haben oft festgestellt, dass sich die Männer bei geselligen Veranstaltungen eher zurückhalten. Mit dem Handwerken wollen wir ihnen eine Alternative anbieten."

Die bestätigt Constanze Noack. Wichtig ist aber zu ergänzen, dass das Werken, das jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr stattfindet, offen für jeden sei: Männer, Frauen, Ältere und Jüngere."

Derzeit fertigen die Teilnehmer der Werkel-Ecke neben dem Osterschmuck auch Vogelhäuschen und Aufsteller. Wenn die Holzarbeiten besonders kompliziert werden, lassen die Herren Günther Kossatz ran. Als gelernter Tischler weiß der 83-jährige, mit Holz umzugehen. Gleichzeitig bringt der Lieberoser die anderen Teilnehmer der Werkel-Ecke mit seinen humorvollen Kommentaren häufig zum lachen. "Er ist eindeutig der Charmeur in der Gruppe", so Cornelia Noack. Thomas Melcher ist ist als ehrenamtlicher Betreuer mit an Bord. Er hatte einst bei Günther Kossatz gelernt und gearbeitet. Auch eine Frau hat sich diesen Dienstag unter die Männer gemischt. Hannelore Seifert, regelmäßige Besucherin der Senioren-Veranstaltungen im FiZ, trieb die Neugier in die Werkel-Ecke: "Ich wollte nur mal sehen, was die Männer so machen", so die 84-Jährige.

Gegen Mittag strömt der Duft von eingelegtem Hering durch das Foyer des FiZ, wo die Werkbänke vorläufig untergestellt worden sind. Peggy Hölting, ehrenamtliche Betreuerin im FiZ, hat eine ganze Schüssel davon vorbereitet. In einem Kochtopf brodeln die Pellkartoffeln. "Das Rezept habe ich von meiner Großmutter geerbt", so die 38-jährige Lieberoserin. Pünktlich um 12 Uhr setzten sich die Handwerker an den Küchentisch. Das Essen gerät angesichts der ungezwungenen Gespräche zur Nebensache. Montags bis Donnerstags gibt es im FiZ während oder nach Veranstaltungen ein gemeinsames Mittagessen. "Lieberose ist eine strukturschwache Stadt. Viele, vor allem ältere Menschen finden wenig Gelegenheit, mit anderen zusammenzukommen um sich auszutauschen", weiß Constanze Noack. "Dem wollen wir etwas entgegensetzen."

Wenn alles so gut weiterläuft, wie bisher, könnte sich die Werkel-Ecke auch zu einer Art Repair-Café weiterentwickeln, wo Kaputtes in geselliger Runde repariert werden kann, könnte sich Constanze Noack vorstellen. Dafür benötige die Gruppe jedoch einen geeigneten Raum. "Die Garage gegenüber auf dem Hof würde sich dafür anbieten." Das Bauwerk müsste für diesen Zweck allerdings umfassend saniert werden.

Werkel-Ecke Dienstags 9 bis 12 Uhr im FiZ Lieberose, Tel. 033671 32158