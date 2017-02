Gerd Meister sichert sich Medaillen-Trio

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Mit einem bescheidenen "war in Ordnung" kommentierte der 77-jährige Gerd Meister aus dem uckermärkischen Wolletz seine Teilnahme an den Berlin-Brandenburger Senioren-Meisterschaften in der Leichtathletik. Immerhin aber hatte er sich in der Sporthalle an der Schönhausener Allee die Goldmedaillen seiner Altersklasse beim 60-m-Sprint in 9,9 s sowie beim Weitsprung mit 3,68 m gesichert und zudem Silber auf der 200-m-Strecke in 35,9 s gewonnen. Dabei konnte er wetterbedingt in den letzten zwei Monaten nur sehr eingeschränkt trainieren.