Einjährige Geduldsprobe

Eberswalde (MOZ) Die Sanierung der Friedensbrücke und der angrenzenden Kreuzung beginnt am 3. April und damit planmäßig. Soweit zur guten Nachricht. Über die Einschränkungen für den Linienverkehr will die Barnimer Busgesellschaft (BBG) ihre Kunden nun schon einmal vorwarnen.

"In Eberswalde wird sich einiges ändern", kündigt Alexander Greifenberg an. Der BBG-Verkehrsleiter vom Betriebshof Eberswalde sagt das nicht ohne Sorge. Die ein Jahr anhaltende Bausituation, bedingt durch die Sanierung der Friedensbrücke sowie den Umbau der Kreuzung Breite Straße, Eisenbahn- und Bollwerkstraße erfordert eine Umleitung des Auto- sowie Busverkehrs über das Leibnizviertel. Staus nicht ausgeschlossen. Die Kreuzung stellt einen der wichtigsten Knotenpunkte in Eberswalde dar, auch für den Linienverkehr.

In Richtung Angermünde wird der Verkehr über die Baustelle geleitet. In entgegengesetzter Richtung allerdings führt eine Umleitung über Georg-Friedrich-Hegel-, Wilhelm-, Eisenbahn- bis zur Grabowstraße. Dies betrifft Autofahrer genauso wie Busse. Fahrgäste aus Richtung Nordend sollten längere Fahrzeiten und, sofern sie zum Markt wollen, einen Umstieg einplanen.

Die beiden Linien 861 (Kleiner Stern - Nordend) und 865 (Busbahnhof - Gropius-Krankenhaus), sind direkt von der Umleitung betroffen. Aus Nord-end kommend wird die Linie 861 nach der Haltestelle Ackerstraße der Umleitung folgen und ins Leibnizviertel abbiegen. Dort werden die beiden Stationen Oberstufenzentrum und Arbeitsamt bedient. Das bedeutet aber auch, dass die Stationen Leibnizviertel, Am Markt, Friedrich-Ebert-Straße und Karl-Marx-Platz auf der üblichen Strecke durch die Innenstadt wegfallen.

Der nächste Halt nach der Umleitung, Grabowstraße, fungiert während der Bauarbeiten als Umsteigepunkt. Von hier aus können Fahrgäste auf der gegenüberliegenden Straßenseite in die Linie 862 (Richtung Ostend) umsteigen. Der Takt wird auf zehn Minuten verkürzt (Montag bis Freitag). "Während der Bauzeit wird nicht zwischen Schul- und Ferientagen unterschieden", sagt Alexander Greifenberg. An den Wochenenden gelte der 30-Minuten-Takt wie bisher. Von der Grabowstraße folgt die Linie 861 dem gewohnten Verlauf in Richtung Kleiner Stern. In Richtung Angermünde besteht dann wieder eine direkte Verbindung über den Markt nach Nordend (861). Allerdings fahren die Busse montags bis freitags alle 20 Minuten.

Eine Besonderheit stellt die Linie 865 (Busbahnhof - Gropius-Krankenhaus) dar. Während der Bauzeit ist die bisherige stündliche Verbindung lediglich zwischen den Haltestellen Busbahnhof und Goethestraße gewährleistet. Letztere Haltestelle ist ein Ersatz zum Halt Am Markt und existiert ausschließlich während der Bauarbeiten. Die Verbindung bis zum Krankenhaus wird nur noch alle geraden Stunden bedient. Zur ungeraden Stunde endet die Fahrt am Ersatzhalt Goethestraße. Auf der umgekehrten Strecke (Krankenhaus - Busbahnhof) folgt die Linie 865 der Umleitung. Diese Verbindung können Fahrgäste wie gehabt stündlich nutzen. Die Regionalbuslinien 912 und 922 aus Serwest (Brodowin) beziehungsweise Senftenhütte (Chorin) werden ebenfalls umgeleitet.

Die Anpassung der Fahrpläne sei mit Blick auf die Anbindung an die Regionalzüge vom Eberswalder Hauptbahnhof geschehen, so Alexander Greifenberg. Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse seien so geregelt, dass sie mit Fahrzeiten von RE3 und RB24 harmonieren.

Alle neuen Fahrzeiten hat die BBG in einem Fahrplan zusammengestellt, der im Kundencenter an der Friedrich-Ebert-Straße bereitliegt.