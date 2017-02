Personalnot beim Tourismusverein

artikel-ansicht/dg/0/

Was jüngst im Newsletter des Tourismusvereins Oder-Region Eisenhüttenstadt (TOR) stand, klingt bedrohlich: "Sollte es nicht gelingen, die Personalausstattung des TOR nachhaltig zu sichern, muss die Tourismusinformation zum 1. Mai geschlossen werden." Dieses Szenario ist erst einmal vom Tisch. Die Arbeit des Vereins ist bis Ende des Jahres gesichert. Das bestätigt Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Ordnungsverwaltung und Sicherheit, die für die Verwaltung mit im Vorstand des Vereins sitzt. Wie das erreicht werden soll, dazu möchte Martina Harz noch nichts sagen. Zuerst sollen die Stadtverordneten informiert werden.

Das Problem des Vereins ist, dass aufgrund relativ geringer Zuschüsse bei der Personalausstattung immer wieder auf den zweiten beziehungsweise dritten Arbeitsmarkt zurückgegriffen werden musste, also auf Arbeitsstellen, die über die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter gefördert werden. Das hatte den großen Nachteil, dass die Jobs immer nur befristet waren. Doch dieses Modell ist nun aus einem weiteren Grund deutlich an seine Grenzen gestoßen. "Der Aufgaben- und Arbeitsumfang unseres Vereins hat sich in den letzten Jahren stark verändert und wird letztendlich durch die Digitalisierung weiter verändert", heißt es in dem Newsletter. "Das erfordert qualifiziertes Personal, welches nicht mehr über den zweiten oder gar dritten Arbeitsmarkt zu gewinnen ist", lautet das Fazit. Zwei Mitarbeiter, die zuletzt über den zweiten Arbeitsmarkt eingestellt worden waren, warfen nach kurzer Zeit schon das Handtuch.

Derweil soll die Zeit bis Ende des Jahres genutzt werden, um mit der Stadt und dem Verein tragfähige Lösungen zu finden. Verschiedene Modelle würden geprüft, sagt Martina Harz. Frank-Uwe Gerlach, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kultur und Sport, in dessen Ressort der Tourismus gehört, ist diese Woche nicht erreichbar. Welche Optionen geprüft werden, ist deshalb offiziell nicht zu erfahren. Im Newsletter werden mehrere Varianten genannt. Unter anderem wäre es denkbar, dass die Stadt die Aufgaben des Tourismusvereins komplett übernimmt. Ein anderes Modell wäre, dass die Stadt eine Vollzeitstelle und zwei Teilzeitstellen aus ihrem Budget voll finanziert. Momentan zahlt die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 26300 Euro und sie stellt die Räume der Geschäftsstelle in der Lindenallee miet- und betriebskostenfrei zur Verfügung.

Aus Sicht des TOR zahlt sich das touristische Engagement aus, nicht nur für Gäste sondern auch für Einwohner. So waren unter anderem in den vergangenen Jahren die Zahlen für Stadtführungen aber auch für Übernachtungen, die vom TOR vermittelt werden, gestiegen.