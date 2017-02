Öffentliche Toiletten vorerst zu

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die öffentlichen Toiletten in der Rosa-Luxemburg-Straße und am Zehmeplatz und bleiben ab sofort verschlossen. Das teilte die Pressestelle der Stadt mit.Beide Anlagen - in den Jahren 1998 und 1990 errichtet - hätten mittlerweile sowohl baulich als auch technisch ihr Soll erfüllt. "Mobiliar, technische und elektronische Einrichtungen, Schließanlage und Türen entsprechen nicht mehr dem üblichen Standard", heißt es in der Pressemitteilung. Zudem habe die Anzahl der Reparaturen zuletzt deutlich zugenommen - auch, weil es vermehrt zu Vandalismus und erheblichen Verschmutzungen der Anlage gekommen war. Die Schäden und die lange Nutzungsdauer mache daher umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich. Wann diese beginnen, stehe noch nicht fest. Erst müssten Mittel dafür in den Haushalt eingestellt werden.