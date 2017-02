Allendegrundschüler kicken sich auf Rang Eins

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Mit viel Applaus und Anerkennung ist die junge Fußballmannschaft der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" wieder in Wriezen begrüßt worden. Mit Platz eins bei der Hallenmeisterschaft der Grundschulen in der Kurstadthalle Bad Freienwalde zeigten die Jungen, was für Hallenfußballer in ihnen stecken.