Alternativen, die auch funktionieren

Reichenow (MOZ) Es ist die zwölfte Ökofilmtour und bereits zum siebten oder achten Mal mache sie im kleinen Reichenow Station, so Thomas Winkelkotte zur Begrüßung. Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) und der Dorfverein MöHRe sind gemeinsam Ausrichter des zweifachen Gastspiels, und beim ersten Film "Code of Survival" am Freitagabend drängten sich um die 20 Interessierte im Gemeinderaum, die auch nach der anderthalbstündigen Dokumentation noch eine weitere gute Stunde höchst engagiert diskutierten. Fachkundiger Gesprächspartner war dabei Christoph Potthof vom Verein Gen-ethisches Netzwerk.

Der Streifen ist das nunmehr zehnte Werk von Filmemacher Bertram Verhaag zum Thema Landwirtschaft/Gentechnik. Er reist an verschiedene Orte in den USA, wo sich u. a. eingangs George Jeffords, seit 35 Jahren Farmer, fragt: "Ich weiß nicht, ob wir ohne genveränderte Pflanzen in der Lage sind, die Menschen zu ernähren." Auch in Nordamerika, zeigen andere Beispiele, gibt es aber ein Umdenken, kämpft nicht nur der Pflanzenpathologe Prof. Don Huber gegen die Gefahren und Risiken, die der Einsatz dieses Saatguts sowie chemischer Mittel wie Glyphosat bietet.

Frei gemacht von umstrittenen Pestiziden und manchem mehr hat sich die Teeplantage Ambootia im nordindischen Darjeeling, die der Film ebenfalls besucht. Dort wird schon seit Jahrzehnten biologisch-dynamisch produziert. Und auch der bayrische Biobauer Franz Aunkofer beweist seit 1980, dass der alternative Weg auch ökonomisch funktionieren kann. Ähnlich wie das zukunftweisende Projekt der SEKER-Farm in Ägypten. Der Chemiker Ibrahim Abouleish, 2003 mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt, und nun sein Sohn Helmy als Geschäftsführer schaffen es sogar, mitten in der Wüste neue Felder zu schaffen. Im Gespräch trat zutage, dass hierzulande der Kampf gegen Gentechnik auf dem Feld schon so erfolgreich war, dass die Nahrungsmittelproduktion der Bauern per Gesetz frei davon ist. Wohl gebe es aber bei den Futtermitteln einen gewissen Anteil, und bei Fleisch aus solcher Produktion existiere auch keine Kennzeichnung, so Potthof. Also könne man sich beruhigt zurücklehnen? Nicht ganz, so die Antwort, denn noch forschten die großen Konzerne gerade im molekularbiologischen Bereich weiter. Während Martin Webber (Klosterdorf ) die Beispiele im Film gefielen, vermisste Imma Harms (Reichenow) tiefergreifende Punkte zur Ökonomie. Renate Wolter mahnte zu generell mehr Dialog zwischen Produzenten und Verbrauchern.