Straßen ohne Laternen gesucht

Panketal (MOZ) In Panketal gibt es einige dunkle Flecken, da noch in mehreren Straßen die Straßenbeleuchtung fehlt. Dies soll sich jetzt ändern. Die CDU/FDP-Fraktion hat hierzu einen Antrag eingebracht. Dabei geht es um die erstmalige Aufstellung von Laternen in drei Straßen. Es handelt sich um die Kies-, die Osteroder sowie die Mainstraße. Die Verwaltung solle prüfen, ob die Beseitigung dieses Mangels technisch, rechtlich und finanziell möglich sei. Helligkeit, so die Begründung, beuge Einbrüchen vor. Außerdem diene die Straßenbeleuchtung der Verkehrssicherheit.