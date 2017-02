Passgenaue Bildungswege

artikel-ansicht/dg/0/

Marcus Aust hat in seinem Berufsleben viel von der Welt gesehen, arbeitete unter anderem in Afghanistan und Haiti. Seit Anfang des Jahres ist er nun in Frankfurt als Bildungskoordinator tätig. Die Stelle wird zu 100 Prozent vom Bund finanziert.

Von privaten Lernangeboten über Integrationskurse an der Volkshochschule bis zum Gaststudium an der Europa-Universität: Flüchtlingen stehen in Frankfurt viele Bildungswege offen. Die Frage ist, wo Kurse für welche Zielgruppe zu finden sind, was möglicherweise noch fehlt und wie man die Angebote besser aufeinander abstimmen kann. Vor diesem Hintergrund bewarb sich die Stadt im vergangenen Jahr für eine Förderung aus einem Programm des Bundesbildungsministeriums - mit Erfolg. Seit Januar hat Frankfurt mit Marcus Aust einen Bildungskoordinator für Neuzugewanderte.

Seine Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet und wird komplett vom Bund finanziert. Organisatorisch ist Marcus Aust im Rathaus an das Büro der Integrationsbeauftragten Laura El-Khatib angebunden. "Im Moment habe ich einen Termin nach dem anderen, um mich in der Verwaltung, bei Bildungsdienstleistern und anderen Akteuren vorzustellen", erzählt der Müllroser. Er soll nun zunächst systematisch erfassen, welche Bildungsangebote es in der Stadt für Flüchtlinge, polnische Muttersprachler oder andere Zuwanderer gibt. Vom Kleinkindbereich bis hin zur Erwachsenenbildung. "Gerade im Sprachbereich gibt es unglaublich viele Zugänge. Was bisher fehlt, ist ein Mechanismus, damit die Übergänge gelingen."

Eine zentrale Frage für Marcus Aust lautet deshalb: Sind die Angebote für alle Beteiligte passgenau? Beispielsweise fehlt es auf dem gehobeneren Sprachlevel B2 - dem Niveau, das in der Regel für eine Berufsausbildung nötig ist - absehbar an Kursen. Denn viele Flüchtlinge sind inzwischen seit ein, zwei Jahren in Frankfurt und sprachlich über die Grundlagen hinaus.

Gerade im Berufsbildungsbereich sieht sich der Koordinator auch als Schnittstelle zwischen der Wirtschaft und möglichen Arbeitnehmern. Welche Qualifikationen werden bei Unternehmen benötigt? Welche Kompetenzen bringen Flüchtlinge mit? "Es wäre traurig, wenn beispielsweise ein Syrer mit Hochschulhintergrund seine Kompetenzen nicht nutzt", sagt Marcus Aust. Eines seiner ersten großen Projekte ist deshalb eine Bildungskonferenz, bei der mit Unterstützung des Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrums alle Akteure an einen Tisch gebracht werden sollen. Um damit ein Stück Ordnung in die unübersichtliche Angebotslandschaft zu bringen. Was ihm wichtig ist: "Ich versuche, den Leuten die Arbeit abzunehmen." Weitere konkrete Ergebnisse seiner Arbeit könnten beispielsweise die Einrichtung einer unabhängigen Beratungsstelle sein oder eines entsprechendes Onlineangebotes. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Marcus Aust ist in seinem Berufsleben viel in der Welt herumgekommen. Und nun mit der Stelle im Rathaus in seine Heimat zurückgekehrt. In Frankfurt war er nach der Schule Zivildienstleistender, arbeitete dann zwölf Jahre lang als Notfallsanitäter und leitete später in Berlin eine Berufsschule der Johanniter-Unfallhilfe. "Zu 50 Prozent habe ich dabei auch Auslandsprojekte im Bildungsbereich betreut", erzählt Aust. In Afghanistan und Pakistan organisierte er die Ausbildung von Ersthelfern und Rettungskräften, in Haiti beriet er die Regierung beim Aufbau eines Rettungsdienstes. Seit der Fluchtbewegung ab 2013 begann er sich dann zunehmend für Asylsuchende in Berlin zu engagieren, er gab unter anderem Sprachkurse in Kreuzberg. "Ich habe mir Stück für Stück Kompetenzen aufgebaut, um mich beruflich in diese Richtung zu verändern." Ende September las er die Ausschreibung für den Posten als interkultureller Bildungsmittler in Frankfurt - und musste nicht lange überlegen. "Das war es, wonach ich gesucht hatte."