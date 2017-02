Obdachlose in Zehdenick gestrandet

artikel-ansicht/dg/0/

Doch diese Angst sei völlig unbegründet, beteuert Fred Graupmann, Fachbereichsleiter Bürgerservice in der Stadtverwaltung Zehdenick. Genau das Gegenteil sei der Fall. "Von uns wird niemanden auf die Straße gesetzt", so Graupmann. Auch wenn die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft zeitlich begrenzt sei, sei eine Verlängerung immer möglich. "Wir haben ihre Einweisungsverfügung bis Ende März verlängert", bestätigt der Fachbereichsleiter. Und die Stadt werde es wieder tun, sollte das notwendig sein. Gleichwohl unterstütze die Kommune die Suche des Paars nach einer neuen Wohnung. Allerdings stellt Graupmann auch klar: Das Bemühen des Paares um eine eigene Wohnung müsse vorhanden sein. Gisela Heinrich und Bernd Alexi behaupten nun, dass die Stadt Zehdenick sie loswerden wollen. Auch das sei nicht zutreffend, so Graupmann. Vielmehr habe man ihnen angeraten, dass Sozialamt in Oranienburg aufzusuchen, um sich nach einem Mietkostenzuschuss zu erkundigen. "Wir werden aber wohl noch einmal das Gespräch mit ihnen suchen, um in Erfahrung zu bringen, wie der Stand ist bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Vielleicht können wir sie dabei unterstützen."

Dass die beiden Mecklenburger überhaupt in Zehdenick gestrandet sind, ist einem jahrelangen Mietrechtsstreit geschuldet, der mit einer Räumungsklage im Herbst vergangenen Jahres endete. Als eines Morgens die Gerichtsvollzieherin samt Polizei vor der Tür stand, blieb dem Paar nicht viel Zeit, seine Habseligkeiten ins Auto zu verfrachten. Alle Versuche, bei Verwandten und Bekannten in der Region unterzukommen, scheiterten. Bernd Alexis bat um Asyl bei seinem Bruder, der in Zehdenick lebt. Doch auch dort konnte das Paar nur ein paar Stunden bleiben. Anschließend lebten sie nach eigenen Angaben dreieinhalb Wochen in Zehdenick auf der Straße, nächtigten in ihrem Auto, bevor sie schließlich im Ordnungsamt der Stadt Zehdenick vorstellig wurden. Das verhalf ihnen dann auch schnell zu einem Dach über dem Kopf.

Gisela Heinrich und Bernd Alexis behaupten zwar, "unschuldig obdachlos" geworden zu sein. Ihre Unterlagen, die sie aus ihrer alten Wohnung in Mecklenburg-Vorpommern mitgebracht haben, sprechen allerdings eine andere Sprache. Sie legen den Verdacht nahe, dass die 67-Jährige und ihr vier Jahre jüngerer Lebenspartner über einen längeren Zeitraum keine Miete gezahlt haben und es deshalb zur Zwangsräumung gekommen ist. Dass diese womöglich gerechtfertigt war, wollen sie nicht einsehen. Stattdessen fahren sie schwere Geschütze auf: "Die Zwangsräumung ist unmenschlich, ungerecht und strafbar, sie bedeutet für uns den sicheren Tod", schrieben sie an das Amtsgericht Ludwigslust, vor dem die Klage verhandelt worden war. "Das Urteil, auf das sich die Zwangsräumung bezieht, hebt die verfassungsgemäße Ordnung der BRD auf, es bricht Völkerrecht und Menschenrechte. Nach geltender Rechtsauffassung ist es nichtig und nicht vollstreckbar. Das Urteil enthält Verbrechen und Schikanen, die auch in der BRD verboten sind", schrieben sie wenige Woche vor der Zwangsräumung an das Gericht.

Mit der Vergangenheit abzuschließen, kommt für sie trotz aller Enttäuschungen nicht in Frage. Kaum in Zehdenick angenommen, nahmen sie sich eine Anwältin, um gegen die Räumungsklage vorzugehen. Anfänglich habe die Juristin ihnen recht gegeben, habe ihnen Mut zugesprochen. Doch kurz vor Weihnachten legte die Juristin überraschend ihr Mandat nieder. Alle Versuche, danach einen neuen Anwalt zu finden, scheiterten. Sogar um prominenten Rechtsbeistand haben sie sich bemüht. "Wir haben Peter-Michael Diestel angeschrieben, doch der meldete sich nicht zurück. Dann haben wir es bei Gregor Gysi versucht. Aber der teilte uns nur mit, wir sollten uns einen Rechtsanwalt unseres Vertrauen nehmen", schildert Bernd Alexi seinen Fall.