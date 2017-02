Autist als Klassenkamerad

artikel-ansicht/dg/0/

Hat wieder Spaß an Schule: Philipp ist Autist und lernt seit einem Jahr an der Freien Oberschule Angermünde. Schulbegleiterin und Ergotherapeutin Andrea Korte (l) und Ines Antony, Geschäftsführerin der Freien Schule, ermöglichen ihm durch individuelle Bet © MOZ/Daniela Windolff

Philipp geht wieder gern in die Schule. Lange war das ein rotes Tuch für den jetzigen Zehntklässler - er verweigerte den Unterricht, schwänzte. Ein ganzes Jahr lang ging er überhaupt nicht zur Schule. In seiner früheren Schule war der Junge völlig überfordert von den großen Klassen, dem Lärmpegel, dem ständigen Wechsel der Lehrer, dem Umherziehen von Unterrichtsraum zu Unterrichtsraum, der permanenten Reizüberflutung, der er sich irgendwann komplett verweigerte ...

Philipp ist Autist mit erheblichen Wahrnehmungsstörungen. Erst ein Schulwechsel löste die Blockade. Seit dem vergangenen Schuljahr besucht Philipp die Freie Oberschule in Angermünde, eine Einrichtung, die schon seit ihrer Gründung Inklusion lebt, ohne dass es explizit auf dem "Etikett" stand. Seit 2015 beteiligt sich die Schule freiwillig am Brandenburger Modellprojekt Inklusion.

Es gibt kleine Klassen mit zehn bis zwölf Schülern, familiäre Atmosphäre, individuell zugeschnittene Lernpläne für jeden Schüler und ein qualifiziertes Lehrerteam, das von zwei Sonderpädagogen, einer Lern- und einer Ergotherapeutin sowie drei Schulbegleitern für Kinder mit besonderem Förderbedarf wie Philipp unterstützt wird. Derzeit haben etwa neun Prozent aller Schüler der Grund- und Oberschule einen diagnostizierten Förderbedarf, darunter sind drei Autisten. Die Nachfrage steigt.

"Wir sind eine Schule für alle. Durch die kleinen Klassen und das motivierte, spezialisierte Team können hier Kinder mit ihren ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, ihren Stärken und Schwächen individuell gefördert werden. Für einige Kinder haben wir auch Schulbegleiter, die früher bei externen Trägern angestellt waren. Das wollten wir gern in die eigene Hand nehmen und haben inzwischen die Genehmigung, selbst als Schulträger solche Fachkräfte anzustellen", erklärt Ines Antony, Geschäftsführerin des Trägervereins Freie Schule Angermünde.

Mit Lern- und Ergotherapeuten im Schulteam hebt sich die Freie Schule Angermünde schon in der Schullandschaft der Uckermark hervor, das ist etwas Besonderes. Die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe durch den Landkreis Uckermark ist nun eine weitere öffentliche Bestätigung und Würdigung der besonderen pädagogischen und inklusiven Profilierung der Schule und ermöglicht es nun, das benötigte pädagogische Fachpersonal direkt im Hause zu haben und damit auch die Qualität zu verbessern, erklärt Ines Antony. Hinzu kommen Weiterbildungen auch der Lehrer, zum Beispiel zu Autismus und Inklusion.

Andrea Korte, ausgebildete Ergotherapeutin, ist eine von drei Schulbegleiterinnen in der Schule. Sie steht Philipp als vertraute Bezugsperson den ganzen Tag lang zur Seite, hilft ihm, sich in den Unterrichtsalltag zu integrieren, erkennt durch ihre therapeutische Erfahrung die besonderen Bedürfnisse und Befindlichkeiten ihres Schützlings und tauscht sich darüber regelmäßig im multiprofessionellen Pädagogenteam der Schule aus.

Philipp ist in der Schule gut angekommen. Die vertraute, familiäre Atmosphäre, klare Strukturen und Andrea Korte immer an seiner Seite gibt dem Autisten Sicherheit und Orientierung. Und wenn Philipp mal eine Pause braucht, kann sich Andrea Korte mit ihm in den Ruheraum zurückziehen.

Dass der frühere Schulverweigerer den Abschluss der 10. Klas-se schaffen wird, davon sind seine Lehrer heute überzeugt. Die Bedingungen an der Freien Schule sind für den autistischen Jungen ideal, die Pädagogen geschult. Im neuen Schuljahr wird ein weiteres autistisches Kind nahtlos nach sechs Jahren in der freien Grundschule in die Oberschule wechseln. Seine Schulbegleitung kann er mitnehmen.