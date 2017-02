Zusätzliches Haus an geplanter Sporthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die Errichtung eines Nebengebäudes für die geplante Dreifeldsporthalle auf dem Sportplatzgelände an der Straße der Jugend empfiehlt der Panketaler Ortsentwicklungsausschuss. In dem zusätzlichen Haus sollen die dringend benötigten Umkleide- und Sanitär- sowie zwei Geräteräume untergebracht werden. Das Votum fiel zwar ohne Gegenstimme aus, dennoch wurde auch heftige Kritik geäußert. Bemängelt wurde, dass die zusätzlichen Räume nicht in die neue Halle integriert werden können und es keine 400-Meter-Laufbahn gebe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554099/

Keinen Zweifel gab es an dem Bedarf, den Lutz Schulz, stellvertretender Vorsitzender von Einheit Zepernick, noch einmal deutlich machte. Mit dem Abriss des sogenannten "Schmitthauses" und der Container am Beachvolleyballplatz spitze sich die Situation so zu, dass der Spielbetrieb für 20 Fußballmannschaften und die Beachvolleyballteams nicht mehr abgesichert werden könne, hielt er fest. Mit der Errichtung eines Nebengebäudes, das das Bündnis Panketal gemeinsam mit der Linken und Bündnis 90/Grüne beantragt, soll der Bedarf für die vielen Fußballteams und die bis zu 60 Mädchen der Volleyballabtelung gedeckt werden. Gegenwärtig gebe es lediglich einen Duschbereich. Zwar entstehen auch in der neuen Halle Dusch-, WC- und Umkleideräume, diese würden aber vorrangig durch die Hallenbenutzer belegt. Die vorhandenen Gerätecontainer müssten außerdem dem Umbau des Parkplatzes weichen. Das neue Gebäude soll zwischen dem Kleinspielfeld und der Multifunktionsfläche errichtet werden.

Mit der Frage, ob die zusätzlichen Räume nicht auch in die Sporthalle integriert werden könnten, um nicht eine Sportanlage aus lauter Einzelbauten zu erhalten, eröffnete Bernd Köbke (CDU) die Diskussion. Dass für den Abriss Ersatz geschaffen werden müsse, sei völlig verständlich, sagte Ursula Gambal-Voß (SPD). Die Kosten für das Nebengebäude, die sie mit rund 520000 Euro angab, seien jedoch angesichts vieler anderer wichtiger Investitionen hoch.

Die Halle könnte größer gebaut werden, um die zusätzlichen Räume unterzubringen, dann würde sie jedoch statt fünf Millionen sieben Millionen kosten, warf Michael Wetterhahn (Linke) ein. Das Gefüge der gesamten Halle sei zu verändern, außerdem werde sie auf schwierigem Untergrund errichtet. Eine größere Variante sei daher "völlig unrealistisch".

Der Ausschussvorsitzende Tobias Herrmann (Unabhängige/Grüne) versuchte zwar die Standortdebatte zu beenden, da die Entscheidung hierüber bereits getroffen wurde. Olaf Petrasch (CDU) unterstrich jedoch, dass der Bau der Halle unmittelbar an der Straße der Jugend die aktuellen Probleme nicht aufgeworfen hätte. Der mit Bauschutt vorbelastete Standort sei lediglich gewählt worden, weil er näher am Schulcampus liege.

Axel Kruschinski (SPD) und Jürgen Schneider (Linke) missfällt, dass die geplante Anlage einem zentralen Zepernicker Schul- und Vereinssportstandort nicht gerecht werde. Insbesondere wurde ein 400-Meter-Laufbahn vermisst. Anträge für die Einbeziehung der Laufbahn und ein Überdenken der Planung fanden jedoch keine Mehrheit.

Es gehe bei dem Beschluss darum, einen Mangel zu beheben, sagte Stefan Stahlbaum (Bündnisgrüne). Mit vier Ja-Stimmen und vier Enthaltungen, aber ohne Gegenstimme plädiert der Ausschuss für die Errichtung des Nebengebäudes.