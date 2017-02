SV-Nachwuchs bleibt Spitze

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554100/

Im ersten Spiel ging es nach Werneuchen. Im Hinspiel gewannen die Waldstädter überzeugend mit 22:10. Fraglich war, ob sie dieses gute Ergebnis auch in dem Rückspiel bestätigen konnten. Der Gastgeber zeigte sich stark verbessert und machte es den Eberswaldern nicht einfach. Aufgrund einer guten konzentrierten Leistung wurde das Spiel mit fünf Toren Unterschied gewonnen.

Dann ging es auswärts nach Oranienburg. Hier traf man auf die zweite Vertretung des OHC, welche derzeit Platz zwei der Tabelle belegten. Es war das erste Aufeinandertreffen und demzufolge war das Trainerteam gespannt, ob die Waldstädter ihre guten Ergebnisse aus den anderen Spielen der Kreisliga bestätigen konnten. Schon mit Anpfiff der Partie zeigten die Eberswalder was in ihnen steckt. Mit dem nötigen Respekt, aber ohne Angst spielten sie sicher ihre Angriffe aus. In der Abwehr standen sie sicher und verstanden es, geschickt den Spielfluss der Oranienburger zu unterbinden. Die hierdurch gewonnenen Bälle nutzte man, um über den Tempogegenstoß zu einfachen Torgewinnen zu kommen. Aufgrund dessen führten die Waldstädter schnell mit 9:1, ehe der Gegner seinerseits das zweite Tor werfen konnte.

In der zweiten Halbzeit änderte sich daran nichts. Auch hier spielten der SVE sicher und zeigte keinerlei Nervosität. Stetig erhöhte man seine Torausbeute und sollte der Ball doch einmal verloren gehen, dann kämpfte man, um erneut in Ballbesitz zu kommen. Durch die beruhigende Tordifferenz wurden allen Spielern Einsatzzeiten gewährt, was dem Spielfluss in keinster Weise abträglich war. Jeder fügte sich nahtlos in das Spielgeschehen ein, so dass am Ende ein 21:14 Erfolg stand.

Trainer Rico Thomas zeigte sich nach dem Spiel erleichtert und sprach jeden einzelnen Spieler seine Anerkennung aus. "Es war in dieser Saison das beste Spiel meiner Mannschaft. Jeder Einzelne hat sein Bestes gegeben und man merkte deutlich, dass sie dieses Spiel gewinnen wollten. Durch eine geschlossene und grandiose Mannschaftsleistung war der Gewinn der zwei Punkte vollkommen verdient", lobte der Coach.