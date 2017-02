Frauen-Quartett mit zweitem Wurf

artikel-ansicht/dg/0/

Gabriele Zink-Ehlert (B 90/Grüne), Marianne Hitzges (SPD), Ilka Goetz (Linke) und Corinna Fritzsche-Schnick (CDU) haben schon im vergangenen Jahr den gordischen Knoten an der Eisenbahnstraße zerschlagen. Jahre herrschte dort Stillstand. Bis, ja bis die vier Gemeindevertreterinnen den Mut hatten, und ein Relikt - in dem Fall den Erhalt der Eisenbahnerhäuser - in Frage stellten. Und wie von Zauberhand, war es auf einmal möglich, dort noch voranzukommen. In einer Phase, wo keiner mehr dran glaubte.

Nun haben sie Stunden lang die Akten zur Ernst-Thälmann-Straße gewälzt. Die Straße war im vorigen Jahr wieder in den Fokus gerückt, als die Verwaltung vorschlug, mittig wenigstens ein Asphaltband aufzubringen, so dass man die Pflasterstraße zumindest teilweise nutzen kann. Das wurde damals von der Mehrheit der Gemeindevertreter knapp abgelehnt.

Jetzt haben die vier Frauen einfach einen Schnitt gemacht, der besagt, die Ernst-Thälmann-Straße in zwei Bereiche, nämlich den Wohnbereich von Professor-Zeller-Straße bis Rathaus und in den Geschäftsbereich von Professor-Zeller-Straße bis zum S-Bahnhof zu teilen und auch gesondert zu planen, auszubauen und im Endeffekt auch abzurechnen.

Während im Wohnbereich die Allee stehen bleiben soll, soll sie im unteren Teil komplett weg. "Wir haben alle das Beispiel Rudolf-Breitscheid-Allee vor Augen", sagte Corinna Fritzsche-Schnick. Die habe einst ein tolles Blätterdach gehabt. Mittlerweile sei sie zerstückelt und ausgelichtet. Den 65 Bäumen im unteren Teil der ETS, wie die Ernst-Thälmann-Straße unter den Gemeindevertretern abgekürzt wird, werde eine nicht mehr so tolle Vitalität zugesprochen. Die vier Frauen wollten eine Zerstückelung verhindern und schlagen deshalb vor, dass bei einer Neupflanzung gleich große Bäume eingepflanzt werden. Auch auf das Pflaster soll nicht verzichtet werden, was in früheren Diskussionen immer ein großes Thema gewesen war. Dazu aber werde es sicher später noch einen regen Austausch geben. Ilka Goetz betonte, dass man sich im Antrag bewusst nicht en detail schon festgelegt habe. Fakt sei, dass das Herz der Gemeindevertreterinnen im Abwägungsfall zwischen dem Pflanzen eines Baumes und dem Bau eines Stellplatzes immer fürs Grün schlagen würde. Marianne Hitzges betonte, dass die Basis für den Antrag die Neuenhagener selbst waren, die eine Erwartungshaltung haben, wie ihr Zentrum aussehen soll.

Dagmar Schultz (Die Parteilosen) betonte, dass mit dem Fällen der Allee der Lebensraum der Anwohner stark berührt werde und sie von Anfang an in die Planungen einbezogen werden sollten. Sie plädierte dafür, sich für ein Natursteinpflaster zu entscheiden. Die Kosten dafür könne man minimieren, in dem das bisherige Pflaster verkauft werde. Betonpflaster lehne sie ab, das sei in zehn Jahren grau.

Wilfried Düsterhöft (SPD) wollte wissen, ob der Begriff Wohngebiet der richtige sei, ob es nicht fachlich korrekt Wohnbereich heißen müsse. Bürgermeister Jürgen Henze, der die Vorlage ausdrücklich begrüßte, versprach, das prüfen zu lassen. Sven Kindervater (Linke): "Wir alle wollen Bürgerbeteiligung. Deshalb beschließen wir heute. So, dass wir später etwas zu diskutieren haben. Details kann man besprechen, wenn es soweit ist." Er gab auch zwei Versprechen ab. Zum einen, das es nun nicht mehr fünf Jahre dauern wird, bis es in der ETS vorangeht. Und zum zweiten, dass in Sachen Beitragserhebung eine Regelung gefunden wird, die fair ist für alle Seiten und von den Anwohnern mitgetragen wird. Hartmut Kretschmer betonte, ihm sei wichtig, dass bei der Neuanpflanzung der Allee den Bäume ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird. 20 Gemeindevertreter stimmten zu, dass der Bürgermeister für den Ausbau der ETS in zwei Abschnitten ein Konzept für die Straßenausbauplanung vorlegen und umsetzen soll. Dafür wurden auch Parameter für beide Straßenabschnitte wie etwa das Pflanzen der großen Bäume festgezurrt.