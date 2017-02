Wie oft nutzen Sie das Auto?

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Welches Verkehrsmittel nutzen Sie zu welchem Zweck? Wie beurteilen Sie den Zustand der Verkehrswege? Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Solche und ähnliche Fragen könnte eine Mobilitätsstudie für die Gemeinde Grünheide beantworten. Rainer Szymanski, der für das Bürgerbündnis in der Gemeindevertretung sitzt, hat die Studie angeregt. Im Ordnungsausschuss stand das Thema auf der Tagesordnung.

Bevor ein solcher Fragebogen in Umlauf gebracht werden könne, müsse überlegt werden, was das Ziel der Studie sei, erklärte Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister. Er schlug vor, eine Arbeitsgruppe zu bilden, in der er selbst, Sozialamtsleiter Bernd Schlüter und Vertreter der Fraktionen sitzen sollen. Das fand allgemein Anklang. Auch Szymanski, der als Gast im Ausschuss saß, hatte nichts dagegen.

Auf die Idee mit der Studie sei er 2016 durch eine Umfrage des Landes gekommen, in der es um Mobilität im Jahr 2030 ging. "Das tangiert viele Bereiche: Vor Ort geht es um E-Ladestationen, den fehlenden Radweg zwischen Kienbaum und Hangelsberg, unzureichende Busverbindungen und Barrierefreiheit", zählt der 55-Jährige Beispiele auf. Auch im Zusammenhang mit dem in der Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie angestrebten Wohnungsbau sei die Studie wichtig. Aus den Umfrageergebnissen ließen sich Handlungsempfehlungen ableiten.

Das Thema anzugehen, sei ein "sehr, sehr guter Vorschlag", fand Tobias Thieme (Linke). Er schlug vor, die Umfrage mit der Wahl zu koppeln. Dann seien unter 16-Jährige ausgeschlossen, protestierten andere. Es gibt also einige Fragen, die die Arbeitsgruppe klären muss.