Gastronomen gehen in die Offensive

Nauen/Ribbeck (MOZ) Wer an typische Gerichte oder Köstlichkeiten des Havellandes denkt, dem fallen zunächst Klassiker wie Zander oder Birne ein. Dazu Kartoffeln in verschiedenen Variationen. 15 Gastronomen starten ab März eine Offensive, um Besucher des Reisegebietes Havelland an die Tische zu locken. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht - wie vermutet - die typischen Gerichte des Havellandes, sondern die Produkte der Region in vielseitigen Formen der Zubereitung.