Pfusch am Bau wird abgetragen

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Wer in dieser Woche am ehemaligen Gutshof in der Ernst-Thälmann-Straße in Fredersdorf-Süd vorbei kam, der bemerkte den grasgrünen Hublift. Und zwei Arbeiter, die Dachziegel für Dachziegel vom sogenannten Gärhaus abnahmen. "Lange hat es gedauert, aber nun geht es endlich los", sagt Hannelore Korth, Vorsitzende des Heimatvereins. Und meint damit, dass das zweite Geschoss des Gärhauses nun abgetragen wird. Es ist, so bestätigt auch ein Gutachten, stark einsturzgefährdet. Kunterbunt gemischt sind die Steine, die um 1890/91 genutzt wurden. "Bis 1890 war dieses Gebäude das Brennhaus. Gutsbesitzer Verdries stellte damals den Antrag, das langgestreckte Gebäude zu zwei Gesindestuben umzubauen. Nebenher hat er scheinbar noch eine Etage - recht dilettantisch - auf das Gärhaus bauen lassen. Wir haben heute mit dem Pfusch am Bau von damals zu tun", sagt Hannelore Korth. Denn nicht nur die unterschiedlichen Steine, sondern auch die Maße der Wände sind nicht fachgerecht. Die Folge: Der Giebel droht abzustürzen, durch das über viele Jahre durchlässige Dach sind auch die Balken hinüber.