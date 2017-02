Verwaltung an zwei Orten

artikel-ansicht/dg/0/

Die Vertreter des Amtes Barnim- Oderbruch und der Gemeinde Letschin sehen die Bildung einer Amtsgemeinde mehr im Vordergrund als die Fusion der Verwaltungen. Sie rechnen damit, dass dies zur Kommunalwahl 2019 erfolgen wird. In diesem Zusammenhang werde es zwar eine gemeinsame Verwaltung geben. Sie soll jedoch, anders als in Seelow, nicht an einem Ort konzentriert werden, sondern in Letschin und Wriezen, informiert Letschins Bürgermeister Michael Böttcher. Das bedeutet, dass man bestimmte Abteilungen in Wriezen bzw. in Letschin konzentriert, den Bürgern aber an beiden Orten die ganze Palette der Serviceangebote zur Verfügung gestellt wird.

Thema einer Beratung mit Innenstaatssekretärin Katrin Lange in Müncheberg waren die noch offenen Fragen bei der Amtsgemeinde-Bildung. So ging es darum, welche Pflichtaufgaben diese Gemeinde bekommen soll. Außer Frage steht bislang nur, dass die Verwaltung und der Brandschutz zwei dieser Funktionen sind. "Aber dass auch die Schul- und Kitaträgerschaft dazu gehören muss, meinen wir nicht. Dafür sollte es eine Kann-Bestimmung geben. Eher könnte schon die Flächennutzungsplanung zur Hoheit der Amtsgemeinde gehören", sieht es Böttcher. Wobei das Bauplanungsrecht bei der Ortsgemeinde bleiben sollte. Offen ist zudem die Frage, was mit dem Hauptverwaltungsbeamten werden soll, der nicht Amtsgemeindebürgermeister wird.

Sorgen bereitet den Kommunalvertretern, ob in der direkt zu wählenden Vertretung der Amtsgemeinde tatsächlich auch Vertreter aus allen dann sechs Ortsgemeinden sitzen. Einige Bürgermeister des Amtes Barnim-Oderbruch setzen darauf, dass sie Kraft ihres Mandates in dieses Gremien kommen, so wie es jetzt noch beim Amtsausschuss der Fall ist. Bei einer Direktwahl könne es aber eine solche Vor-Besetzung nicht geben. "Eher sollte man überlegen, mehrere Wahlkreise einzuführen, die eine gerechte Vertretung aller Bereiche in der Amtsgemeindevertretung garantieren", meint Böttcher. Hier gebe es Klärungsbedarf.

Fragen ergeben sich auch im Zusammenhang mit dem Haushalt der Amtsgemeinde. Als Kommune bekommt sie eine Schlüsselzuweisung entsprechend der Einwohnerzahl. Ob die Ortsgemeinden dann weniger Geld bekommen, sei ebenso ungeklärt wie die Frage, ob die Amtsgemeinde von den Ortsgemeinden eine Umlage kassieren kann, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. "Eine solche Mischfinanzierung würde dazu führen, dass die Amtsgemeinden eigentlich nie in eine Haushaltssicherung kommen können, die Ortsgemeinden jedoch ausgepresst werden", befürchtet Böttcher.

Die Bildung einer Amtsgemeinde aus Barnim-Oderbruch und Letschin wird das Mittelzentrum Bad Freienwalde stärken, ist sich Böttcher sicher. Letschin hat bereits jetzt starke Beziehungen zu diesem Bereich. Die amtsfreie Gemeinde gehört zum Wirkungsbereich der Feuerwehr Wriezen und nimmt am Gesundheitsprojekt der Freienwalder Region teil.