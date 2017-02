Musikschüler erfolgreich in Frankenthal

artikel-ansicht/dg/0/

Frankenthal/Strausberg (MOZ) Rund 1400 Kilometer haben die Schüler der Kreismusikschule zum 10. Adolf Metzner Musikwettbewerb hinter sich gebracht. Am vergangenen Wochenende waren die Jugendlichen in Strausbergs Partnerstadt Frankenthal gereist. Dort warteten bereits andere Musikschüler aus drei europäischen Ländern auf ihren musikalischen Auftritt.

Oberbürgermeister Martin Hebich betonte in seinem Grußwort beim Abschlusskonzert am vergangenen Sonntag den verbindenden Charakter der Musik für eine gute Entwicklung der Länder Europas, berichtete Musikschulleiter Klaus-Peter Will am Montag.

Den weitesten Weg hatten die Musikschüler der polnischen Schule aus Sopot zurückgelegt, so Will. Hinzu kamen Mädchen und Jungen der Kreismusikschule Märkisch-Oderland, der französischen Schule Colombes und der gastgebenden Schule aus Frankenthal.

Ein sehr hohes Niveau war allein schon durch die polnischen Vertreter garantiert, sagte der Musikschulleiter. "Die intensive Musikausbildung in Sopot ist wöchentlich mit mehreren Unterrichtsterminen für alle Schüler organisiert", erfuhr Will im Austausch mit den polnischen Kollegen. Um so erfreulicher waren die ersten Preise für alle Schüler der Kreismusikschule Märkisch-Oderland. Sie wurden für den Wettbewerb vom stellvertretenden Schulleiter Albrecht Rau, Dr. Norbert de Arce, Kristian Meißner und dem Klavierbegleiter Dirk Heilbronner betreut.

Den ersten Preis in der Kategorie Gesang (Rock-Pop-Jazz) gewann Isabel Elkner aus Fredersdorf, die bereits Bundespreisträgerin wurde. Weitere erste Preise holten das Geigenquartett der hiesigen Kreismusikschule mit Fabian Dockhorn, Marie-Elise Eckert aus Falkenberg, Sophia Rau und Marc-Clemens Lange sowie das Duo Sophia Rau, Violine und Hannah Rau, Violoncello.

Beim Abschlusskonzert im Konzertsaal der Städtischen Musikschule Frankenthal durften alle Schüler der Kreismusikschule als 1. Preisträger musizieren.

Juryvorsitzender Thomas Oertel aus Freiburg betonte die Bedeutung der Musikwettbewerbe für die Ausbildung der Schüler, erklärte Klaus-Peter Will. Für den Schulleiter zeigen die aktuelle Erfolge des musikalischen Nachwuchses, dass die Musikschule auf dem richtigen Weg ist.