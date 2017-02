Günstige Mieten: Woba hofft auf Landesförderung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554114/

Die Oranienburger Wohnungsbaugesellschaft Woba will ihren Beitrag leisten und plant, auf städtischen Flächen nördlich der Walther-Bothe-Straße ein Neubauquartier mit rund 360 Wohnungen. Der Druck auf dem Berliner Wohnungsmarkt, der längst auf Oranienburg übergeschwappt ist, hatte unter Kommunalpolitikern den Ruf nach einem stärkeren Engagement für den sozialen Wohnungsbau ausgelöst. "Wir haben im Ministerium immer wieder Druck gemacht und auf eine Landesförderung des Mietwohnungsbaus gedrängt", sagt Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD), der dazu mit Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski des Öfteren in Potsdam vorstellig wurde.

Beide hoffen, dass ihr Einsatz auch in Oranienburg Früchte trägt. Zirka 70 Millionen Euro muss die Woba für ihr bisher größtes Bauvorhaben in die Hand nehmen. Diese stolze Summe soll aus eigenen Mitteln, Krediten und Landesförderung finanziert werden. Doch sind die künftigen Neubauwohnungen in der "Weißen Stadt" dann auch für Geringverdiener erschwinglich? Nach der Förderrichtlinie des Landes Brandenburg müssten 37,5 Prozent der Wohnungen für eine Quadratmeter-Miete von 5,50 Euro, weitere 37,5 Prozent zu sieben Euro vermietet werden. Für die verbleibenden 25 Prozent sei die Miete nicht gedeckelt, so der Woba-Chef.

"Ohne Förderung könnten wir eine Neubauwohnung nicht unter einer Quadratmeter-Miete von zehn, elf Euro anbieten", sagt Bernd Jarczewski. Die aktuellen Auflagen und Bestimmungen, etwa für eine energetisch vernünftige Bauweise, seien inzwischen derart hoch, dass günstigere Mieten nur durch weitere Subventionen denkbar seien. Die gibt es aber nicht. Die Woba wird in der "Weißen Stadt" - anders als es die ursprüngliche Planung vorsah - auf Kostentreiber wie Tiefgaragen und Dachbegrünungen verzichten.