Purzel hat die Haare schön

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Waschen, Schneiden - Wuff. Für Anja Mikuszeit ist das seit elf Jahren Programm. 20 bis 30 Vierbeiner kommen ihr in der Woche unter die Schere. Ausgefallene Schnitte wünschen sich Herrchen und Frauchen eher selten. Dafür muss die Hundefriseurin in Rassestandards firm sein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554115/

Purzel gibt keinen Laut von sich. Doch der kleine Hund zittert wie verrückt. "Ist gut, Hase", sagt Anja Mikuszeit beruhigend. Sanft, aber routiniert hebt sie Purzels Hinterteil am Schwanz an. Nach wenigen Handgriffen ist der Schnitt an der heiklen Körperstelle erledigt. Allmählich lässt auch das Bibbern nach. Der Yorkshire Terrier sieht aber immer noch so aus, als würde er am liebsten vom Frisiertisch springen. "Man muss kreativ sein im Umgang mit den Hunden", sagt Anja Mikuszeit. "Gerade die kleinen wissen genau, wie sie sich entziehen können."

Seit elf Jahren ist die Eberswalderin Hundefriseurin. Etwa eine Stunde plant die 39-Jährige für jeden Vierbeiner im Finower "Salon für alle Felle" ein. Wenn das ganze Programm inklusive Waschgang gefragt ist, dauert es etwas länger. So kommt Anja Mikuszeit auf bis zu 30 Felle in der Woche. Angefangen hatte sie 2005 mit einem mobilen Salon. Weil es fürs Hundefrisieren keine staatlich anerkannte Ausbildung gibt und die Berufsbezeichnung nicht geschützt ist, kam Anja Mikuszeit als Quereinsteigerin ins Geschäft. "Ich habe mir damals eine Hundefriseurin in Schwedt gesucht, um das Handwerk zu erlernen", erzählt sie.

Dabei ist der Zweitberuf für sie eher eine Spezialisierung: Gelernt hat sie Tierarzthelferin. In ihrer aktuellen Anstellung kann sie beide Berufe ausüben. Als die neuen Inhaber die Kleintierpraxis am Wasserturm vor sechs Jahren umbauten, eröffneten sie in den Räumen auch gleich einen Hundesalon. Wie eine weitere Kollegin arbeitet Mikuszeit in der Praxis seither als Hundefriseurin und Tierarzthelferin.

Von Vorteil ist das auch im Kontakt mit Frauchen und Herrchen, die während der Fellpflege oft mit im Salon bleiben. Den Smalltalk beim Friseur ersetzt dann schon mal das Patientengespräch. "Man kann von der Ernährung bis hin zum Thema Läufigkeiten vieles nebenher besprechen", sagt Anja Mikuszeit.

Das ist bei Berta nicht anders. Das dreieinhalb Jahre alte Riesenschnauzer-Fräulein ist vor dem zehnjährigen Rüden Purzel an der Reihe. "Hier ist irgendeine Stelle am Hals. Heilt aber schon ab", stellt die Tierfriseurin fest, als sie Bertas Nackenhaar in Form bringt. "Ja, sie ist neulich am Zaun hängengeblieben", bestätigt Roberto Amelang, der mit der Hündin zum Haareschneiden regelmäßig aus Biesenthal in den Salon in Finow kommt. Warum eigentlich? "Ihr Fell wächst und wächst", sagt Amelang. Anders als bei manchen anderen Schnauzern, bei denen sie nur die abgestorbenen Haare auszupft, also das Fell trimmt, würde Bertas Haar bis zum Boden wachsen, ergänzt Anja Mikuszeit. "Und das bringt starke Verfilzungen mit sich."

Das Klischee der alten Dame mit Pudel als typische Kundin stimmt so nicht mehr, berichtet die Friseurin. "Die Leute pflegen ihre Tiere jetzt mehr. Außerdem gibt es mehr Rassehunde." Die vier Salons in Eberswalde seien stark nachgefragt. "Wir könnten noch zwei, drei Hundefriseure in Eberswalde und Umgebung gebrauchen", sagt Anja Mikuszeit.

Berta war diesmal vier Monate nicht da. Entsprechend langhaarig ist sie, findet die Friseurin. Wenn das Tier gut mitmacht, brauche sie trotzdem höchstens eine dreiviertel Stunde zum Schneiden. Die unbekannten Beobachter im Raum machen die Hündin jedoch nervös. Immer wieder knurrt sie und will die Prozedur beenden. "Hör auf, Schluss jetzt", sagt Anja Mikuszeit schließlich bestimmt und hält Berta die Schnauze zu. "Selbst die bissigsten Hunde werden bis zum Schluss durchfrisiert", erklärt sie. "Es gab auch schon richtige Verletzungen. Aber wenn ich ihnen einmal die Chance lasse zu gewinnen, brauche ich an die Hunde nicht mehr ranzugehen."

Berta fügt sich. Wie gewohnt arbeitet sich Anja Mikuszeit an dem Tier von hinten nach vorn vor. Einen Großteil des Fells schert sie mit der Maschine. Wo es auf Feinheiten ankommt, wie bei Berta an Pony oder Bauchbehang, benutzt sie die Schere. Bei dem Riesenschnauzer-Weibchen geht es um mehr als den praktischen Kurzhaarschnitt. "Als Hundefriseur sollte ich die Rassestandards beherrschen", sagt Anja Mikuszeit. In diesem Fall heißt das etwa: An den Ohren ist das Haar kurz, an den Unterbeinen länger, wie eine Art Stiefel.

Um die richtigen Rassefrisuren hinzubekommen, fährt die Friseurin auf Hundeausstellungen und fragt Züchter. Wenn Kreativität gefragt ist, was seltener vorkommt, holt sie sich aber auch mal im Internet Anregungen für Frisuren. So wie für die zwei Königspudel, denen sie ab und an ausgefallene Schnitte verpassen darf. "Vom krassen Löwenlook bis hin zu ganz kurzen Ohren - das ist natürlich spannend."

Für Wünsche wie gefärbte Hundehaare und lackierte Krallen ist Anja Mikuszeit aber nicht zu haben. "Auch diese Frage kam schon", sagt sie. "Doch das hat nichts mit Haarpflege zu tun. Das ist Spinnerei", sagt die 39-Jährige. Und noch etwas kommt für die Hundefriseurin, die selbst zwei pflegeleichte Zwergpinscher hat, nicht infrage: ihre Haarschneidekünste am Menschen anzuwenden. "Ich habe einmal meinem Kind die Haare geschnitten", sagt sie. "Kam nicht so gut an."