Weitere Baupläne am Schönfelder Weg

Bernau (MOZ) Die Stadtplanerin spricht von einer "gewerblichen Brachfläche". Und in der Tat: Schön sieht das Gelände an der Börnicker Chaussee/Ecke Schönfelder Weg nicht aus. Nach dem geltenden Flächennutzungsplan von 2008 ist der gesamte Bereich als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Sporteinrichtungen eingetaktet. Doch daraus ist nie etwas geworden. Nun will der Eigentümer eines Teils der Fläche drei Wohnhäuser mit rund 130 Wohnungen bauen. Doch dazu muss zunächst einmal der Flächennutzungsplan geändert werden.