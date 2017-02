Strausberg drängt auf Musterverfahren

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Bürgermeisterin Elke Stadeler soll beim Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) darauf hinwirken, dass Anträge im Zusammenhang mit den Altanschließerbeiträgen möglichst in Musterverfahren geklärt werden. Im Hauptausschuss fand der Vorstoß am Montagabend einhellige Zustimmung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1554120/

Die Stadtverordneten Meinhard Tietz (Linke) und Sonja Zeymer (UfW) haben die Diskussion über das Thema angestoßen. Es gebe eine Vielzahl von Bürgern, die vom WSE die Aufhebung der Bescheide sowie die Erstattung gezahlter Beiträge begehren, gleich ob auf Abgabenrecht oder Regelungen des Staatshaftungsgesetzes Bezug nehmend. Weil es im Gegensatz beispielsweise zu Mecklenburg-Vorpommern in Brandenburg keine Vorgaben über Musterverfahren gebe, müsse man aktiv werden, erläuterte Tietz im Ausschuss. Schließlich bedeuteten mehrere Klagen auch mehr Kosten - für Bürger wie für den WSE. Mit den Juristen der Verwaltung war letztlich die Formulierung verabredet worden, dass "im Interesse der Antragsteller und des WSE" die Verfahren "mit möglichst geringem Aufwand und kostensparend" geführt werden und sich die Bürgermeisterin als Vertreterin der Stadt und Vorstandsmitglied im Verband "mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten" für Musterverfahren einsetzen soll.

Elke Stadeler erinnerte daran, dass sie sich bereits vor Erlass der Beitragsbescheide für Altanschließer für eine solche Variante eingesetzt habe. Sie sei 2011 "abgebürstet" worden, andere hätten vom Verband Absagen bekommen. In der Verbandsversammlung sei dies jedenfalls nicht thematisiert worden, berichtete sie.

"Wir haben mit Musterverfahren nicht die schlechtesten Erfahrungen gemacht", befand Steffen Schuster (UfW) in Anspielung zum Beispiel auf die Praxis beim Straßenbau im Dichterviertel. Unabhängig davon, wie man inhaltlich zur Frage der Altanschließerbeiträge stehe, könne so "auch im ureigensten Interesse des WSE" Klarheit geschaffen werden.

"Jeder Euro, der nicht ausgegeben wird, ist ein guter", pflichtete ihm die Bürgermeisterin bei. Daran müsste auch der WSE Interesse haben, denn auch er lebe vom Geld der Bürger. Und mehr als das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Beitragspraxis Ende 2015 für rechtswidrig erklärt hatte, gebe es ja wohl nicht.

Sibylle Bock (SPD) sprach von einem sinnvollen Versuch, die Angelegenheit "in rechtsstaatliche Bahnen zu lenken". Allerdings habe sie keine große Hoffnung, dass der Verband Unrecht einsehe, sagte die Juristin. Vielleicht sollten Bürger ja bewusst in die Klage gedrängt werden, da letztlich viele davor scheuten, vermutete sie. "Wenn man sich so sicher wäre, könnte man sich ja auf Musterverfahren einlassen." Sie sah einen "Missbrauch der Stellung", weil öffentliche Gelder "mutwillig gefährdet" würden. Man dürfe dies "nicht so laufen lassen". Gegebenenfalls müsste man sogar untersuchen, ob in diesem Fall der Tatbestand der Untreue zum Tragen komme.

Die Bürgermeisterin, die darauf hingewiesen hatte, dass vorerst keine Verbandsversammlung stattfinde, soll das Strausberger Ansinnen nun "umgehend" Verbandsvorsteher Henner Haferkorn zuleiten. Schuster kündigte als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung an, dass er den Verbandschef zur Sitzung am 9. März einladen und ihm dort Rederecht einräumen wolle, um die WSE-Position zu erläutern.