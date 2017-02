Ein Liebestunnel für Panda-Bären

artikel-ansicht/dg/0/

So soll es mal aussehen: Das Architektenteam Dan Pearlman aus Berlin hat auch schon Panda-Anlagen in China entworfen.

Über dem Rohbau des Panda-Hauses schaukeln neben dem Richtkranz am Dienstag auch Dutzende rote chinesische Lampions im Wind. "Man sieht, es geht voran", freut sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), als er gemeinsam mit dem chinesischen Botschafter in Berlin, Shi Mingde, über den Bausand stapft. Seit vier Monaten laufen auf dem ehemaligen Hirsch-Gehege die Arbeiten auf Hochtouren. Ende Juni, Anfang Juli sollen gegenüber dem Elefantenhaus zwei Panda-Bären einziehen.

Die seltenen Tiere werden für 15 Jahre an den Zoo Berlin ausgeliehen. Derzeit gibt es die Bären mit den schwarzen Ringen um die Augen in keinem deutschen Tierpark. Über die Ablösesumme schweigen die Partner. "Mit dem Geld werden Artenschutzprojekte rund um den Panda finanziert", erklärt Zoo-Sprecherin Christiane Reiss.

Die Berliner Einrichtung verspricht sich von dem Deal nicht nur ein neues Highlight, sondern auch sensationellen Nachwuchs. Panda-Bären, von denen es nur noch rund 2000 Exemplare gibt, gelten jedoch als Sexmuffel, die lieber den ganzen Tag am Bambus knabbern als sich fortzupflanzen. Weil sie Einzelgänger sind, wird das Pärchen im neuen Haus nicht zusammen wohnen. Unter den beiden getrennten neuen Außenanlagen ist aber schon der Liebestunnel zu sehen, über den sie sich besuchen können. Allerdings sind die Weibchen nur an drei bis fünf Tagen im Jahr fruchtbar.

Auch zwischen Bao Bao und Tjen Tjen, die 1980 als Staatsgeschenke aus China nach Berlin kamen, wollte es nie so richtig funken. Tjen Tjen starb 1984. Auch eine spätere Vermählung mit der geliehenen Yan Yan führte nicht zum Zuchterfolg. Die Ära der Publikumslieblinge endete 2012 mit dem Tod von Bao Bao.

Dass man trotz dieser Erfahrungen in Berlin nun erneut auf Panda-Nachwuchs hofft, symbolisierte neben einem geplanten Brut- und Zuchtraum auch eine Rutsche aus Bambusholz. Wie viel Spaß Panda-Junge am Rutschen haben, demonstrieren zahlreiche Filme im Internet.

Dort hat sich auch der Berliner Zoo-Chef Andreas Knieriem 2016 Panda-Aufzucht-Stationen angeschaut. Einige wurden von den Architekten des Berliner Büros Dan Pearlman entworfen, die nun auch die 5000 Quadratmeter große Anlage für den Berliner Zoo konstruiert haben.

Die Übergabe im Sommer könnte zum Staatsakt werden. "Die Panda-Leigabe ist eine Geste der Freundschaft und Verbundenheit", betonte Botschafter Shi Mingde. Peking habe nicht nur hohe Ansprüche an die Anlage, sondern auch an die diplomatischen Beziehungen.

Anfang Juli wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jingping im Rahmen des G20-Gipfels in Hamburg zusammentreffen. "Es gibt Pläne, wonach so ein Treffen auch im Berliner Zoo stattfinden könnte", verrät Sprecherin Reiss. Damit die Anlage auch rechtzeitig fertig wird, wird sieben Tage die Woche gebaut. "Wenn ich am Sonntag vom Baulärm geweckt werde, freue ich mich", sagte Knieriem, der auf dem Gelände wohnt.