Regionales auf Speisekarten gewünscht

Trebnitz (MOZ) Gastronomie als Unterstützer der regionalen Artenvielfalt - dies ist eines der Hauptziele, die auf dem fünften Workshop zur Vermarktung der regionalen Produkte im Naturpark Märkische Schweiz formuliert wurden. Etwa 40 Unternehmer kamen zum Treffen am Montag in der Alten Schmiede in Trebnitz zusammen, um sich über ihre Erfahrungen und mögliche Zusammenarbeit auszutauschen. Nachdem Sabine Pohl, Leiterin des Naturparks Märkische Schweiz, einen Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben hatte, wurde das Projekt "Gastronomie unterstützt Artenvielfalt" vorgestellt. Es beinhaltete die Auswertung einer Masterarbeit für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE). Dafür konnten ein regionaler Unternehmer sowie ein Gastronom gewonnen werden, die in vierwöchiger Zusammenarbeit Fleisch- und Milcherzeugnisse lieferten beziehungsweise zubereiteten und Restaurantgästen anboten.

Zeit für Austausch: Jakob Noack, Diplomingenieur für Landschaftspflege und Naturschutz, unterhält sich in der Pause mit Manuela Neumann, Mitarbeiterin der IHK Ostbrandenburg. Noack ist Mitglied einer Betriebsgesellschaft und vermarktet Säfte im eigenen Ho © MOZ/Josefine Jahn

Manuela Neumann von der IHK Ostbrandenburg, die das Projekt stellvertretend für Christina Bantle von der HNEE vorstellte, fasste die Ergebnisse so zusammen: "Hier wurde der Finger in die Wunde gelegt und aufgezeigt, wo die Probleme zwischen Erzeugern und Gastronomen liegen." So müssten die Kommunikation der Partner, das Zeitmanagement sowie Flexibilität beim Ein- und Verkauf und die Vermarktung verbessert werden.

Mit der Vermarktung von Säften kennt sich der Landschaftsökologe Jakob Noack aus. Für den Landwirtschaftsbetrieb Bergschäferei verkauft er unter anderem Bio-Säfte in einem Hofladen. Er profitiert auf den Workshops auch von den vielen Kontakten zu Kollegen. "Es ist ein Forum, wo man sich mal wieder trifft, um Sachen abzustimmen", sagt Noack. Dies sei im landwirtschaftlichen Alltag nicht immer möglich.

In Gruppen wurden konkrete Ideen besprochen, um das Ziel "Regionales auf die Speisekarte", also eine bessere Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und Gastronomen, zu erreichen, sagte Sabine Pohl. Dabei sollen "gezielt Gastronomen angesprochen werden, um auf regionale Produkte aufmerksam zu machen." Eine Idee ist die Ausrufung eines Wettbewerbs, der verschiedene lokale Restaurants dazu anregt, ein Menü aus regionalen Erzeugnissen zu kreieren. Vor dem nächsten Workshop in 2018 stehen außerdem diverse Stammtische auf dem Programm.