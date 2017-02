Informationen für Einwohner

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Stadtverwaltung gibt seit einigen Tagen eine neue Informationsbroschüre über Strausberg heraus. In dem Heft werden Fakten, Adressen und Hinweise für Bürger, Neubürger und Touristen präsentiert. Erstmals seien die Übersicht "Strausberg auf einen Blick" und der "Familienwegweiser" vereint worden, um die Suche und Kontaktaufnahme in unterschiedlichsten Bereichen zu erleichtern und damit Unterstützung im Alltag zu bieten, hieß es aus dem Rathaus. Zu finden seien neben diversen Kontaktdaten und Ansprechpartnern auch Öffnungszeiten, Notrufnummern sowie vielfältige Freizeitangebote und Hinweise für Jung und Alt.

