Auf Usedom nichts zu holen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1554128/

Die Anfangsminuten sollten schon ein Indikator für den Spielverlauf werden: Während die Usedomer vor heimischem Publikum locker aufspielten und sich auf ihre Stärken besannen, taten sich die Männer von der Löcknitz schwer. Selbst eine solide Deckung konnte nicht verhindern, dass die Gastgeber früh davonzogen. Das große Manko des GSV war nämlich der Angriff: Viel zu oft wurde zu zeitig oder nicht mit letzter Konsequenz abgeschlossen.

So gelang erst in der zehnten Minute der erste Treffer aus dem Spiel heraus (2:5). Kurz schien sie die Mannschaft um Kapitän Konstantin "Toni" Büttner gefangen zu haben und verkürzte auf 4:5. Eine Reihe von Fehlwürfen, von denen einige gar nicht in Richtung Tor gingen, ließ die Aufholjagd jedoch gleich wieder verebben. Stattdessen zogen die Hausherren das Tempo an und übernahmen vollends die Regie (9:5/20., 12:6/25. Minute).

Bis zur Halbzeit konnte der Grünheider SV den Rückstand zwar auf fünf Tore Differenz begrenzen, doch eine Wurfausbeute von weniger als 50Prozent, ganz zu schweigen von den unzähligen technischen Fehlern, war eindeutig zu wenig, um dem HSV Usedom gefährlich zu werden.

Daran änderte sich im zweiten Durchgang wenig, auch, weil die oft beobachtete Schwächephase der Einheimischen diesmal ausblieb. Die Hausherren waren an diesem Abend vom An- bis zum Abpfiff einfach die bessere Mannschaft.

"Man könnte das Spiel zerreden, aber das sollten wir nicht tun, sondern uns lieber auf die nächste Aufgabe konzentrieren", kommentierte GSV-Trainer Tobias Matelicz die deutliche Niederlage. "Man kann nicht sagen, dass die Mannschaft nicht gekämpft hätte. Aber wir können uns hinten noch so sehr abrackern - wenn wir vorne so viel liegen lassen, können wir nicht gewinnen." Am 4. März geht es für die Truppe von der Löcknitz wieder an die Ostsee, dann zum Tabellenneunten Bad Doberaner SV.

Grünheider SV: Leuschner, Petersen - Breu 1, Büttner 5, Fink 3, Griebsch, Heine 1, Henow, Hudewenz 7, Klünder, Krzyzanowski 1, Panzer 1, Schwiderski 2, Stachowiak 2