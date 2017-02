Biber verursacht erneute Straßensperrung

artikel-ansicht/dg/0/

Der Straßenbelag der Milchbahn sieht auf den ersten Blick unbeschädigt aus. Doch der Schein trügt: Unter der Oberfläche werden zahlreiche Hohlräume vermutet. Als Verursacher wurden Biber ausgemacht, die sich unterhalb der auf einem Damm errichteten Straße immer wieder Wohnhöhlen bauen. "Wir können die Schäden noch nicht genau beurteilen, mussten aber vorsorglich die Straße sperren", sagt Dirk Wesuls, Leiter des zuständigen Fachbereichs 2 im Amt Brieskow-Finkenheerd. Besonders der nachlassende Frost lasse die Situation gefährlich werden. "Es ist schwer abzuschätzen, inwieweit die Fahrbahn an den betroffenen Stellen hält."

Zunächst bis Ende März wird die kürzeste Verbindung zwischen der Ernst-Thälmann-Siedlung und Eisenhüttenstadt gesperrt sein. Ein Planungsbüro wird sich in dieser Zeit ein genaues Bild der Lage machen. Entweder die Schäden werden behoben oder die Straße wird dauerhaft für den Fahrzeugverkehr gesperrt. "Aus verkehrstechnischer Sicht ist die Thälmann-Siedlung mit zwei Straßen nach Wiesenau und Ziltendorf gut angebunden", erklärt Wesuls.

Bereits vor einigen Jahren war die Milchbahn lange Zeit für den Fahrzeugverkehr gesperrt gewesen. Das Verbot wurde seinerzeit vielfach von Autofahrern ignoriert, daher legte das Amt schwere Betonplatten in den Weg. Und die vor allem auch von der Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung als Transportweg genutzte Straße ist beileibe kein Einzelfall. Bereits Anfang des Jahres musste die Straße zwischen Wiesenau und der Thälmann-Siedlung ebenfalls nach Schäden durch Biber gesperrt werden, konnte aber nach einigen Ausbesserungen schnell wieder geöffnet werden. "Das Problem des erhöhten Biberfraßes haben wir permanent in der Niederung. Ende des vergangenen Jahres war der Biberbeauftragte des Landes da, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Dabei stellte er auch Vergraulungsmaßnahmen vor", berichtet der Fachbereichsleiter. Die Frage sei allerdings, wo man damit anfangen und aufhören solle. "Das Gebiet ist einfach zu groß. Wenn man den Biber an einer Stelle vergrault hat, setzt er seine Aktivitäten einfach ein paar Meter weiter fort."

Das kann auch Matthias Blümel bestätigen. Der Ziltendorfer Gemeindevertreter wohnt selbst in der Thälmann-Siedlung und ist somit auch von der Straßensperrung betroffen. "Das ist natürlich ärgerlich, da es die schnellste Verbindung nach Eisenhüttenstadt ist. Die Straße wird viel von den Anwohnern der Siedlung genutzt. Deshalb drängen wir auch darauf, dass die Fahrbahn schnell wieder freigegeben wird." Nichtsdestotrotz sei der Verursacher nach wie vor präsent. "Es gibt so viele Gräben an den Wegen, dort sind die Tiere überall präsent. Niemand weiß, wie wir die Schäden durch Biber in der Niederung eindämmen können. Aber wir hoffen alle auf eine dauerhafte Lösung", sagt Blümel.

Diese möchte auch Danny Langhagel. Der Ziltendorfer Bürgermeister plädiert ebenfalls für den Erhalt der Milchbahn. "Die Straße entlastet den Ziltendorfer Ortskern und ist zudem für Rettungsfahrzeuge der schnellste Weg zur Thälmann-Siedlung. Allerdings wollen wir die Straße gerne herunterstufen lassen und beispielsweise nur noch für Anlieger und landwirtschaftlichen Verkehr freigeben", sagt Langhagel. Aufgrund der Reparaturarbeiten, die auf die Gemeinde zukommen, würden sich auch im Haushalt noch einmal Dinge verschieben. "Wir fühlen uns von der höheren Politik als Gemeinde alleine gelassen. Warum zahlen nicht die Naturschützer, die sich für den Erhalt des Bibers einsetzen, für die aufkommenden Schäden?" Eine Vereinbarung sieht vor, dass die Kosten für den Unterhalt der Straße zu einem Drittel von der Gemeinde und zu zwei Dritteln von der Bauerngesellschaft getragen werden.