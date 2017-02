"Wir haben den Flughafen pünktlich übergeben"

artikel-ansicht/dg/0/

Lindendorf/Dolgelin (MOZ) Die "Dolgeliner Zwerge" hatten ihm einen Kuchen gebacken, der Männergesangsverein gab ihm zu Ehren ein Ständchen - Lindendorfs Bürgermeister Helmut Franz feierte am Montag seinen 65. Geburtstag. Beim kleinen Empfang im Dolgeliner Gemeindehaus gaben sich Gemeindevertreter, Ortsvorsteher und die Vertreter örtlicher Vereine, Kitas, der Grundschule "Jozef Vervoort" und der Feuerwehr die Klinke in die Hand. "Bleib' gesund und so engagiert wie du bist", das war der Tenor der Gratulanten.

Aufgewachsen ist Helmut Franz im Dolgeliner Vorwerk "Hungriger Wolf", das in den 60-er Jahren in "Friedensthal" umbenannt worden ist. Weil es für seine junge Familie im Dorf keine Wohnung gab, ging Franz in den 70-er Jahren für fünf Jahre ins Frankfurter "Exil", kehrte aber schon 1979 zurück, nachdem er in Dolgelin ein Haus gekauft hatte. Der gelernte Baufacharbeiter, der fast 20 Jahre lang im einstigen BMK-Ost und bis 1994 im Kreisbaubetrieb Seelow, der späteren SHT tätig war, ist dem Bauhandwerk bis heute treu. Nach der Wende Gesellschafter mehrerer renommierter Baufirmen aus der Region, hat er als Einzelunternehmer inzwischen die Verantwortung und das Risiko minimiert. In einem halben Jahr darf Helmut Franz dann, mit dem Renteneintritt, etwas ruhiger treten, kann sich mehr seinen drei Enkeln widmen.

"Wir haben das Abfertigungsgebäude des Flughafens Schönefeld 1976 pünktlich übergeben", sagt der Jubilar, zu dessen Referenzobjekten auch das Seelower Rathaus gehört, ein wenig stolz.

Seit 1993 engagiert sich Helmut Franz als Dolgeliner bzw. Lindendorfer Gemeindevertreter ehrenamtlich, war ab 2003 Dolgelins Ortsvorsteher und wurde 2014 zum Bürgermeister gewählt.