Land will Mausoleen für Bestattungen freigeben

Potsdam (MOZ) Die Regierungsfraktionen SPD und Linke wollen das Brandenburgische Bestattungsgesetz ändern. Zum einen soll die sogenannte Sarg-Erfordernis bei Erdbestattungen aus dem aktuellen Gesetz gestrichen werden. Damit wird es Muslimen ermöglicht, Verstorbene traditionell in Leinentüchern zu beerdigen.

Die zweite Änderung betrifft Mausoleen. Diese sollen auch dadurch erhalten werden, dass interessierte Bürger, die sich in Patenschaften um den Erhalt der oft denkmalgeschützten Bauwerke kümmern, das Recht erwerben können, dort selbst bestattet zu werden.

Eine oberirdische Bestattung in Mausoleen sieht das jetzige Bestattungsgesetz des Landes nicht vor. Mit der entsprechenden Novellierung soll die Möglichkeit geschaffen werden, bedeutende Friedhofsbauwerke, beispielsweise auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) besser zu erhalten, heißt es in einem Antrag der beiden Fraktionen.