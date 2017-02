Vor Sanierung der Krebststraße fallen Bäume

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Krebststraße verändert ihre Optik. Bis zum Start der Straßenerneuerung werden bis Ende Februar neun geschädigte Stieleichen gefällt. Sie werden später durch Hainbuchen ersetzt. Auf der Fahrbahn kann es durch die Baumfällarbeiten zu Behinderungen kommen. Das Verkehrsaufkommen in der Krebststraße ist seit der am Montag erfolgten Sperrung der Lehnitzstraße erhöht. Diese wird bis zur südlichen Einmündung des Lindenrings erneuert. Die Bauarbeiten in der Krebststraße sollen Ende März 2017 beginnen. Sie wird dann voll gesperrt. Die Zugänge zu den Hauseingängen bleiben aber frei. Trink-, Abwasser- und Regenwasserleitungen werden erneuert, eine alte Gasleitung wird ausgebaut. Die Krebststraße wird danach zur Einbahnstraße mit Fahrtrichtung zur Lehnitzstraße. Fahrradstreifen gibt es für beide Richtungen. Sieben neue Laternen sorgen für besseres Licht. Außerdem werden nach Angaben der Stadtverwaltung zwei Parkscheinautomaten aufgestellt.