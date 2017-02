artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Linke will im Bundestagswahlkampf die Interessen der östlichen Bundesländer in den Vordergrund rücken. "Wir sind bei den Löhnen 25 Prozent unter dem West-Niveau, erst 2025 sollen die Ost- und West-Rentenwerte angeglichen werden", sagte der Linke-Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, der "Volksstimme" (Mittwoch). "Das alles ändert sich nur, wenn die Linke stärker wird und das umsetzen kann." Bartsch kritisierte auch die Wirtschaftssanktionen gegen Russland: "Die Boykotte gegenüber Russland helfen politisch nicht und schaden auch der deutschen Wirtschaft, besonders der im Osten." In den östlichen Bundesländern erzielt die Linke traditionell ihre besten Wahlergebnisse.