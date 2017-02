Zwei Autos entwendet

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Beerfelde (MOZ) Zwei Autos wurden in den vergangenen Tagen in der Region gestohlen. Am Montag wurde die Polizei von einem Einbruch in eine Garage im Fürstenwalder Kastanienweg informiert. Die Diebe nahmen den Opel Astra mit, der darin abgestellt worden war. Der Wert wird auf 800 Euro geschätzt. In der Zeit vom Montag, 17 Uhr, bis zum Dienstag, 5.45 Uhr, entwendeten Unbekannte zudem in Beerfelde einen PKW Audi A4, dessen Wert im Polizeibericht mit ca. 10 000 Euro angegeben wird. Der Audi stand gesichert in der Jänickendorfer Straße. Die Polizei leitete für beide Fahrzeuge eine Fahndung ein.