Polizei stellt gestohlenen "Lamborghini" sicher

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Bundespolizisten haben am Montagabend einen litauischen Kleintransporter samt ungewöhnlicher Ladung auf der Bundesautobahn 12 sichergestellt und den Fahrer vorläufig festgenommen. Zur Ladung gehörte auch ein Rasentraktor der Marke "Lamborghini".

artikel-ansicht/dg/0/1/1554143/

Gegen 21 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen in Litauen zugelassenen Renault Transporter an der Anschlussstelle Müllrose. Am Steuer saß ein 24-jähriger Mann aus Litauen. Bei der Überprüfung des Laderaums entdeckten die Beamten den kleinen Rasentraktor aus dem Hause des italienischen Automobilherstellers sowie mehrere Rasenmäher und diverse Garten- und Werkstattgeräte. Einen glaubhaften Eigentumsnachweis für die augenscheinlich aus Frankreich stammende Fracht konnte der Fahrer nicht vorlegen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei gegen den Fahrer ein. Den 24-jährigen nahmen die Beamten daher vorläufig fest.

Um die Herkunft der sichergestellten Ladung zu klären, nahmen die deutschen Beamten Kontakt zur französischen Polizei auf. Die dortigen Ermittlungen dauern noch an.