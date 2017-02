artikel-ansicht/dg/0/

Sieversdorf (MOZ) In der Reihe "Gespräche am Kamin" ist am Freitag ab 17 Uhr der neue Landrat Rolf Lindemann zu Gast im GutshausMit Wolfgang de Bruyn wird er über sein Amtsverständnis sprechen. Reservierung sind telefonisch unter 0335 3872210 möglich.