Gullideckel in Schaufenstern

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erneut haben Einbrecher mit einem Gullydeckel Schaufensterscheiben attackiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden diesmal zwei Textilgeschäfte in der Nordpassage angegriffen. Bei einem Geschäft wurde lediglich die Scheibe zerstört. In einem zweiten Fall gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Über das Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.