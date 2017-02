Wandelbarer Unternehmer

artikel-ansicht/dg/0/

Spreenhagen (MOZ) Lkw-Waschanlage, Imbissstände, Hausmeisterservice - Bernd Leutner aus Sieverslake hat sich schon in einigen Gewerben ausprobiert. Jetzt will er mit "Der Laden" in der Spreenhagener Kanalstraße durchstarten. Einst war da die BHG.

Kunterbuntes Angebot: Bernd Leutner füllt die ehemaligen BHG-Räume in der Spreenhagener Kanalstraße wieder mit Leben. Von der Handtasche bis zur Harke reicht sein Sortiment. Noch sind die Stückzahlen gering, damit sich Ausgaben in Grenzen halten.

Zu Hause rumsitzen kann Bernd Leutner nicht. "Da fällt einem ja die Decke auf den Kopf", sagt der 52-jährige. Lieber besorgt er für ältere Damen Wachstuchdecken, beschafft Futtermöhren und füllt seine Regale mit Dingen, die Kunden gefallen könnten. Zunächst verkaufte er über die Internet-Plattform Ebay Waren von zu Hause. "Ich hab' immer mehr rangeholt, irgendwann wurde es meinem Frauchen zu viel inner Bude", erzählt Bernd Leutner.

Der Sieverslaker sah sich nach einem Laden um. In Spreenhagen wurde er fündig. Nun hängt an dem grauen Gebäude in der Kanalstraße 11 ein weißes Schild mit der Aufschrift "Der Laden". Die Buchstaben hat Leutner auf Papier ausgedruckt, auf Klebefolie übertragen und selbst ausgeschnitten. "Soll ja nichts kosten", sagt er.

Im Geschäft gibt es nun Staubwedel, Stullenbrettchen, Mixer, Bügeleisen, Stifte, Kleidung, Ledertaschen, Fahrradschlösser und vieles mehr. "Allet schön durcheinander, dass die Leute lange gucken", erklärt der Geschäftsmann.

Im Dezember 2016 eröffnete der Laden. Noch beschränkt sich die Verkaufsfläche auf 20Quadratmeter. "Wenn der Laden in Schwung kommt, richte ich einen zweiten Verkaufsraum ein", sagt Bernd Leutner. Werkzeug, Schrauben, Farben und "bisschen was fürs Frühjahr", soll dort Platz finden. "So wie früher, als hier noch die BHG war", fügt er an.

Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre sei für die Bäuerliche Handelsgenossenschaft ein neues Gebäude gebraucht worden, erinnert sich Amtsdirektor Joachim Schröder. Zuvor habe die BHG eine "olle Hütte" neben dem Gasthaus Paesch gehabt. In der Kanalstraße verfügte sie dann über ein Futtersilo, verkaufte Harken, Schippen und andere Geräte. Nach dem Ende der DDR habe der Spreenhagener Mathias Koch sie als kleinen Baumarkt weitergeführt. Später nutzte die Firma Terra Grün die Räume als Lager. Auch diese Episode endete. Und so vermietete die Gemeinde ihr Objekt neu - an Bernd Leutner.

Für den Mann aus dem kleinen Grünheider Ortsteil war es nicht die erste Gewerbeanmeldung. Nach seiner Ausbildung als Teilfacharbeiter für Elastverarbeitung im Fürstenwalder Reifenwerk und einem Zwischenstopp mit Holzeinschlag und Harzgewinnung in der Forst entschied sich Leutner für die Selbstständigkeit. Das war 2009. Mit einem Lieferservice für Lebensmittel tourte er durch Spreeau, Spreewerder, Markgrafpieske und andere Orte. "Im Sommer war das Problem, dass die Leute ihre eigene Ernte hatten", blickt er zurück. Darum gründete er einen Hausmeisterservice. Später jobbte er in einer Lkw-Waschhalle in Freienbrink, übernahm diese sogar als Pächter. Nachdem die benachbarte Tankstelle umzog, blieben die Lkw weg. Leutner versuchte es erneut mit dem Hausmeisterservice. Es folgten Imbissstände in Fürstenwalde und Spreenhagen, zwischendurch Arbeitslosigkeit. "Ich will endlich weg von Hartz IV", sagt Leutner. Es klingt zuversichtlich - auch wenn er weiß, dass "Der Laden" hinter den Garagen und in Netto-Nähe nicht den allerbesten Standort hat. Derzeit sind in der Gemeinde Spreenhagen 343 Gewerbe angemeldet.