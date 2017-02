Beim Börsenspiel abgeräumt

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Sie haben ihr fiktives Kapital nicht allzu oft bewegt - und damit gewonnen: Beim Planspiel Börse haben der 15-jährige Leart Paprotnik und der 14-jährige Moritz Gaertner im Bereich der Sparkasse Oder-Spree den ersten Platz belegt. Bei dem Spiel, mit denen die Sparkassen jungen Menschen das moderne Wirtschafts- und Finanzwesen nahebringen wollen, haben die beiden Gymnasiasten aus dem fiktiven Startkapital von 50000 Euro innerhalb von zehn Wochen 52704,38 Euro gemacht. Dabei haben sie nur zwei Wertpapiere - von 175 möglichen - berücksichtigt, Aktien des französischen Versicherungskonzerns Axa und der deutschen Software-Schmiede SAP. Am Dienstagnachmittag haben Vertreter der Sparkasse Oder-Spree die Preise im Bildungszentrum an der Seestraße übergeben. Die beiden Schüler, die ihr Team nur "Die Partei" nannten, dürfen sich jetzt über reale 300 Euro Preisgeld freuen.

Dass die Sparkasse die Preisverleihung das zweite Jahr in Folge nach Erkner verlegte, war nicht allein den Erstplatzierten geschuldet. Auch die Dritten kamen vom Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner, das Team "Börsenfee", bestehend aus Maurice Heilmann und Emma Brüggler; außerdem das Sieger-Team in der Sonderkategorie Nachhaltigkeit: Theo Kühne, Claas Berger und Florian Sturm. Sie betrieben das Spiel mit Wertpapieren von Unternehmen, denen verantwortungsvolles Handeln in Umweltfragen und Sozialpolitik attestiert wird. Auch dafür gab es 300 Euro. Der zweite Platz ging an das Team "Glückskinder", Eileen Krüger und Cagla Pischulski vom Oberstufenzentrum Eisenhüttenstadt. Sie erschienen nicht zur Preisverleihung.