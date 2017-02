artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Besucher des Archäologischen Landesmuseums erwartet am kommenden Sonntag, 26. Februar, eine Sonderführung ab 15 Uhr. Thema des Nachmittags ist "Nah am Wasser gebaut. Oder: von hölzernen Burgen und Göttern - Slawen vom 7. bis 12. Jahrhundert in Brandenburg". Auf dieser Sonderführung erhalten Interessierte einen Blick auf die slawische Lebenswelt aus archäologischer Perspektive. Ab dem 7. Jahrhundert wanderten slawische Bevölkerungsgruppen in das ursprünglich von germanischen Stämmen besiedelte Gebiet zwischen Elbe und Oder, Ostsee und Spreewald ein. Oftmals in Ufernähe und sogar auf Inseln errichteten sie ihre Siedlungen und ringförmigen Burgen - auch Brandenburg an der Havel ist aus einem slawischen Fürstensitz hervorgegangen. Die meisten Informationen zu den Slawen stammen aus historischen Quellen, doch wie authentisch sind diese Berichte aus fremder Feder? Was geben archäologische Funde über das Leben der slawischen Stämme preis? Wozu dienten die mächtigen Ringburgen? Triglav, Svantevit und Co.: An welche Götter glaubten die Slawen? Slawen und Sklaven: Verdiente man einst am Menschenhandel? Und wie wurde aus der slawischen Brennabor das heutige Brandenburg an der Havel? Diese und weitere Fragen beantwortet das Team des Archäologischen Landesmuseums auf der Sonderführung durch die Dauerausstellung. Der Eintritt beträgt 5 Euro und ermäßigt 3,50 Euro. Familien zahlen 10 Euro für die Veranstaltung. Es wird keine Führungsgebühr erhoben.