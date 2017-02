artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Rund ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der "Golden Girls" hat in New York ein der Serie gewidmetes Café eröffnet. Im "Rue La Rue" im Norden Manhattans gibt es Kaffee, Kuchen, Sandwiches und Suppen - und dazu Wände voller Fotos, Schmuck und Kostüme der "Golden Girls"-Darstellerinnen sowie TV-Folgen in Dauerschleife.