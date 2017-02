Führung zum Frauentag

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Eine Spezialführung zum Frauentag inklusive Lady-Dinner bietet die Märkische Tourismuszentrale am 8. März an. Bei dieser Führung können die Teilnehmer die bekannteste Beeskower Frau kennenlernen. Aber es gibt auch jene, die keine Spuren hinterlassen und trotzdem Großartiges geleistet haben. Deshalb lautet das Motto: "Frauenzimmer - Einblicke in verschiedene Lebenswelten der Beeskower Frauen".