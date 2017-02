Tourismusbranche: "Spreewaldkrimi" bringt Effekte für Region

artikel-ansicht/dg/0/

Lübbenau (dpa) Wenn der "Spreewaldkrimi" im ZDF läuft, dann passiert bei der Spreewald-Touristinformation in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) in den Folgetagen das: Die Klickzahlen auf der Internetseite steigen und es rufen verstärkt Leute an, die Urlaubsprospekte aus der Region anfordern. Die TV-Reihe trage zur Popularität des Spreewaldes bei, sagt der Sprecher der Touristinformation, Daniel Schmidgunst, auf Anfrage.