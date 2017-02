"Uns gibt es nur im Doppelpack"

artikel-ansicht/dg/0/

Wobei die ehrenamtliche Arbeit für ihren Ort kein Neuland für die Könneckes ist. "Als wir 1995 nach Sommerfeld gezogen sind, wurden wir von den Einheimischen richtig nett aufgenommen", erinnert sich Kerstin Könnecke. "Jetzt, da die Kinder aus dem Haus sind, ist es Zeit, etwas zurückzugeben", ergänzt ihr Mann nahtlos und fügt hinzu: "Die Ideen kommen meistens von meiner Frau, ich bin dann unter anderem für die praktische Ausführung verantwortlich".

Ganz nach diesem Muster waren die beiden im vergangenen Jahr beispielsweise für die Organisation des ersten Sommerfelder Kreativmarkts verantwortlich. Und da Sommerfeld in diesem Jahr die Ersterwähnung vor 775 Jahren feiert, ist es für die Könneckes eine Selbstverständlichkeit, beim Festkomitee mitzuarbeiten. Für die beiden tollen Tage am 30. Juni und 1. Juli, die unter dem Motto "Feiern Sie mit uns eine Zeitreise durch die Geschichte des Ortes" stehen, gibt es bereits ein umfangreiches Programm, an dessen Ausgestaltung Kerstin und Torsten Könnecke keine geringe Aktie haben. So freuen sich beide schon auf das kleine Livemusik-Festival am Freitagabend, bei dem gleich drei lokale Bands am Start sein werden. Neben den Exploited Apes aus Sommerfeld und den Kulturranzen aus Beetz spielen auch die Hospital Creatures auf, deren Mitglieder sich vorrangig aus Physiotherapeuten der Sommerfelder Sana-Klinik rekrutieren.

Während der Freitagabend also den etwas härteren und vor allem für jüngere Ohren geeigneten Klängen gewidmet ist, wird am Sonnabend ab 19.30 Uhr Sabine Brand und Band das Publikum unterhalten.

Dazwischen gibt es am 1. Juli unter anderem eine große Festmeile entlang der Dorfstraße, bei der sich die Vereine und die Gewerbetreibenden des Ortes präsentieren wollen. Eröffnet wird der Festsonnabend um 11 Uhr mit einem Umzug, angeführt von einem Fanfarenzug und begleitet von Kindern und Erwachsenen in historischer Kleidung. In der Feuerwache soll es zudem ein Ausstellung zur Zeitgeschichte des Dorfes geben. Ein besonderer Höhepunkt wird die Krönung der Kremmener Erntekönigin sein. "Es gibt aber immer noch viel zu organisieren und zu konkretisieren", betont Kerstin Könnecke und holt sich von ihrem Mann ein bestätigendes Kopfnicken ein.