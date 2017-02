Bahnhofseigner will Dach erhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Am Bahnhof Fürstenberg: Theoretisch ist bislang nur am Gleis 1 der Zug barrierefrei zu erreichen. Praktisch ist der Bereich derzeit von der Bahn abgesperrt worden.

Am Bahnhof Fürstenberg: Theoretisch ist bislang nur am Gleis 1 der Zug barrierefrei zu erreichen. Praktisch ist der Bereich derzeit von der Bahn abgesperrt worden.

Auf ein vorheriges Gespräch mit Tim Lehmann, dem Eigentümer des Bahnhofsgebäudes, wie vom Grünen-Stadtverordneten Tillman Kunowski gefordert, verzichtete das Gremium und folgte damit den Argumenten der Stadtverwaltung. Zunächst gehe es lediglich um die Trassierung, Mitsprachemöglichkeiten im Detail - unter anderem was eine Überdachung der neuen Bahnsteige angehe - behalte die Stadt, wenn in das Planverfahren weiter eingestiegen werde. Eine Verzögerung desselben gelte es zu vermeiden.

Tim Lehmann meldete sich im Nachgang der Berichterstattung nun zu Wort. Er sei froh, dass die Stadt die Wichtigkeit eines Bahnsteigdaches erkannt habe und dieses nun fordert, auch wenn die Realisierung auf einem anderen Blatt stehe. Eine Klarstellung erlaube er sich aber zu den Bahnsteigdächern. Das Hausbahnsteigdach am Gleis 1 stehe auf seinem Grundstück. Er sei auch fest entschlossen, es zu retten. Die Nutzung dieses Bereiches werde sich freilich in Zukunft ändern. Er plane, nach dem Umbau der Gleise eine Art Wintergarten samt Erweiterung des Kultur- und Gastronomiebereiches daraus zu machen - wenn die Bahn ihn lasse. Denn das Unternehmen habe vor, das Dach vorher abzureißen, da es angeblich in einem schlechten Zustand sei. Hier befinde er sich aber in Gesprächen mit der Bahn. Diese verliefen Lehmann zufolge "konstruktiv".

Dass darüberhinaus geplant sei, den Mittelbahnsteig abzureißen, bedauere er. Das dritte Gleis als Überholgleis für Güterzüge könne seiner Ansicht nach überall entstehen, es sei nicht zwingend notwendig, es ausgerechnet dort zu bauen, wo jetzt der Mittelbahnsteig ist. "Bei der ganzen Geschichten geht es vor allem um Subventionen", so Lehmann.

Dabei war ein Mittelbahnsteig bereits einmal der Favorit der Verantwortlichen, wie aus der Beschlussvorlage des Stadtrates hervorgeht. In ersten Vorgesprächen mit der Deutschen Bahn im Jahr 2015 wurde er als Vorzugsvariante benannt, für den die Stadt aber die Kosten zur Installation eines Fahrstuhl hätte tragen müssen. Daraufhin bat die Stadt um eine Lösung in Form von Außenbahnsteigen mit Rampen zur Herstellung der Barrierefreiheit. Da die Bahn ihrerseits erklärte, Kosten an der nötigen Verlängerung der Personenunterführung und Rampen habe ebenfalls die Stadt zu tragen, bat diese darum, die Höhe der anfallenden Kosten zu mindern und den Tunnel Schützenstraße und die Personenunterführung am Bahnhof in einem Bauwerk zusammenzulegen. Das wiederum wurde obsolet, als neueste Fahrgastzählungen 950 je Tag ergaben. Vor dem Hintergrund, dass die Bahn ab 1000 Fahrgästen verpflichtet ist, auf eigene Kosten die Barrierefreiheit herzustellen, übergab sie der Kommune den jüngst diskutierten Lösungsvorschlag mit den Außenbahnsteigen und Erhalt sowie Verlängerung der bestehenden Unterführung.