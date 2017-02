Vier Medaillen-Kandidaten fehlen in Lahti

artikel-ansicht/dg/0/

Lahti (dpa) Severin Freund und Therese Johaug können ihre Weltmeistertitel von Falun in Lahti nicht verteidigen, Alexander Legkow und Jarl-Magnus Riiber ihr angepeiltes Edelmetall nicht gewinnen.Gleich vier nordische Top-Athleten fehlen in den Startlisten der 51. Ski-WM in Finnland.

Besonders bitter ist die Sache für Freund und Riiber. Der deutsche Skisprung-Weltmeister und Olympiasieger war am 23. Januar im Training gestürzt und hatte einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Das bedeutete das zeitige Saison-Aus. Eine knappe Woche später erwischte es den norwegischen Jungstar der Nordischen Kombination Riiber. Beim Weltcup in Seefeld kugelte er sich zum wiederholten Mal die linke Schulter aus. Eine Operation, so die Diagnose, war unumgänglich. Am vergangenen Donnerstag kam er unter das Messer und will nun bei Olympia im nächsten Jahr angreifen.

Nachgewiesene und mögliche Dopingvergehen haben die Langlauf-Olympiasieger Johaug und Legkow aus dem Verkehr gezogen. Die Norwegerin wurde für 14 Monate gesperrt, nachdem sie eine Sonnencreme mit verbotenen Inhaltsstoffen verwendet hatte. Der Russe wird mit manipulierten Proben bei Olympia 2014 in Verbindung gebracht und vom Weltverband FIS suspendiert. Nachgewiesen wurde bislang nichts.