Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland sinkt

Berlin (dpa) In Deutschland gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Wie aus einer Übersicht der Bundesregierung hervorgeht, ist die Zahl der mietgebundenen Wohnungen in den Bundesländern rückläufig. Seit die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau 2007 ganz an die Länder überging, sei zudem der Anteil des geförderten Neubaus von Wohnungen stark gesunken, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der Linken zum sozialen Wohnungsbau. 2009 lag er demnach noch bei 15 Prozent, 2013 und 2014 nur noch bei rund sechs Prozent.