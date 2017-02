artikel-ansicht/dg/0/

Johannesburg (dpa) Der von der südafrikanischen Regierung eingeleitete Rückzug vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ist einem Gericht zufolge verfassungswidrig. Präsident Jacob Zumas Regierung hätte für die Aufkündigung der Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof in Den Haag die Zustimmung des Parlaments einholen müssen, erklärte ein Gericht in der Hauptstadt Pretoria am Mittwoch. Der Schritt müsse rückgängig gemacht werden.